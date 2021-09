Clubs et supporters, vous avez l'occasion de faire en sorte qu'il soit unique ! En effet, cette année, Justin Bridou, soutenu par Rugbyrama, renouvelle son opération Justin Sponsor pour la 6ème édition. À la clé ? 1 an de sponsoring pour le club gagnant et de nombreux cadeaux pour le supporter qui le soutiendra ! Après le BBR, les Brakass, le RC Launaguet, les Picholines et les Marcassins, peut-être que ce sera au tour de ton fief d'être le grand gagnant de ce jeu-concours qui rassemble chaque saison des centaines de clubs amateurs et des milliers de fervents supporters. Alors, prêts à relever le défi ?

Une compétition sous le signe des retrouvailles !

Cette saison n'est pas comme les autres : elle marque le retour dans les vestiaires, à la compétition, aux première, deuxième et troisième mi-temps. Elle marque le retour du rugby vrai, du rugby de clocher, du rugby de copains, du rugby qu'on aime et qui nous a tant manqué. Et c'est ce rugby-là qui est au cœur de l'opération Justin Sponsor ! Les supporters devront faire preuve d’un soutien unanime envers leur club de cœur pour leur permettre d’accéder à la victoire ! Mais enfin dépêchons-nous et passons aux choses sérieuses, à savoir : comment gagner tout ça ?

Vidéo - Gagne un an de sponsoring Justin Bridou pour ton club ! 01:00

Pour l'emporter : passion, humour et originalité !

Une chose est sûre : il y a des ingrédients-clés à garder en tête pour faire gagner son équipe. Passion, humour et originalité devront être au rendez-vous, tout comme l'amour du maillot ! Première étape, du 27 Septembre au 6 Octobre, rendez-vous sur la plateforme Justin Sponsor pour faire comme Fabrice, et déclarer ta flamme à ton club de cœur :

La plateforme Justin Sponsor, c’est juste ici : https://justin-sponsor.justinbridou.fr/

Les 5 meilleures déclarations seront sélectionnées parmi un jury d’experts en saucisson et ballon ovales pour participer à la grande finale. On le rappelle, à la clé, c’est un an de sponsoring Justin Bridou pour ton équipe, et de nombreux lots à gagner pour vivre une grande saison riche en saucisson ! Maintenant à toi, rassembles tes potes pour mettre toutes les chances de votre côté, rendez-vous sur la plateforme Justin Sponsor, participez et partagez vos plus belles déclaration !