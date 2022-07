Depuis le mois de juin, Frédéric Michalak a rejoint temporairement le staff des Cronulla-Sutherland Sharks, équipe australienne de rugby à XIII. L'ancien demi d'ouverture du XV de France (77 sélections) est en charge du jeu au pied au cours de ce mois de juillet, avant de retourner à Toulon.

Arrivé dans le staff de Toulon la saison dernière et en charge du développement individuel des joueurs, Frédéric Michalak est aujourd'hui à quelques milliers de kilomètres de la France. Depuis la fin du mois de juin, l'ancien ouvreur du Stade Toulousain, du Rugby Club Toulonnais et du LOU Rugby a intégré le staff des Cronulla-Sutherland Sharks, équipe australienne de rugby à XIII qui évolue en National Rugby League (NRL).

Alors que le Top 14 reprendra le 3 septembre à 15h avec un Racing-Castres, on connaît désormais plus précisément les horaires des cinq premières journées de championnat. Le Stade toulousain jouera à trois reprises à le dimanche et deux fois le samedi à 21h05, Toulon et Clermont seront eux en affiche du dimanche à deux reprises.

Dès la première journée, deux chocs auront lieu en soirée ! La Rochelle, vainqueure de la Champions Cup, recevra le champion national montpellierain samedi 3 septembre à 21h05. LUBB accueillera Toulouse à Chaban-Delmas le dimanche soir.

Le 25 août prochain, l'exercice 2022/2023 du Pro D2 va s'ouvrir sur la pelouse d'Aguiléra ! Les Biarrots, relégués de Top 14 auront l"honneur d'ouvrir le bal avec la réception d'Oyonnaxiens très ambitieux lors de cette saison. Lors de cette première journée, les deux promus, Massy et Soyaux-Angoulême recevront. Les Massicois accueilleront Rouen le vendredi soir à 19h30, de même pour les Angoumoisins face à Vannes. Provence Rugby et Agen baisseront le rideau à 21 heures.

Une grande nouvelle a été devoilée aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent acheter des billets à l'unité, il faudra se rendre sur le site internet de France 2023 dès le 13 septembre à 18h pour pouvoir s'en procurer. Pour y accéder, il faudra faire partie de "Famille 2023", sans quoi la vente ne sera disponible que le 15 septembre au grand public.

Vous pourrez donc tenter de vous procurer des billets à l'unité pour les 48 rencontres de la compétition, du match d'ouverture à la finale tant attendue. Évidemment, il faudra être rapide et prendre son mal en patience pour espérer obtenir le précieux sésame tant convoité.