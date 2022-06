Toulouse : Cros évite l'opération

Le troisième ligne international de Toulouse, François Cros, touché à un genou la semaine dernière en barrage du Top 14 contre La Rochelle, devrait éviter une opération, a fait savoir jeudi l'encadrement du club haut-garonnais à la veille de la demi-finale contre Castres, à Nice. Le joueur de 28 ans souffre d'une lésion du ligament latéral interne du genou gauche. Le ménisque a également été légèrement touché.

L'Aviron bayonnais dévoile son nouveau logo

On connaît la nouvelle "identité visuelle" de l'Aviron bayonnais, tout juste champion de Pro D2 contre le Stade montois le 5 juin dernier. Sur son logo tout neuf, les couleurs ciel et blanc ne changent pas, de même que la forme du drapeau. Celui-ci est cependant intégré à une autre forme, dans laquelle est détaillé le nom complet du club.

World Rugby modifie plusieurs règles à compter du 1er juillet

Dans une optique de réduire les arrêts de jeu, World Rugby a ciblé l'arbitrage vidéo. Pour cela, l'instance régissant le rugby mondial a apporté des modifications au protocole vidéo de l'arbitre. Le fait de "balayer les images", une pratique jusque-là informelle de la part des arbitres vidéos, devient officielle. Du moins, pour les scénarios suivants :

Règle 8 : Changement du score : incidents liés au fait qu'un joueur était en touche ou derrière l'en-but

Règle 9 : Jeu déloyal, spécifique au cas où tout jeu déloyal peut être immédiatement considéré comme un « jeu en cours » ou comme une infraction passible d'un coup d'une pénalité

Règle 11 : En-avant ou passe en avant

Règles 18.2-18.8 : Toutes les décisions relatives aux touches, touches rapides et alignements, et notamment le fait de savoir si le ballon était en touche ou non, et qui l'a mis en touche.

Fin des matchs aller-retour en Rugby Championship

Le Rugby Championship, la compétition des nations de l'hémisphère Sud, va abandonner son format aller-retour traditionnel pour devenir une "mini-tournée" pour les trois prochaines années, a annoncé jeudi l'organisateur, la SANZAAR. Ce nouveau format sera mis en place dès cet été, et jusqu'en 2025, a précisé la SANZAAR, dans le but de réduire les déplacements des joueurs. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine et l'Afrique du Sud joueront donc deux "mini-tournées" de deux matches : l'une à domicile et l'autre à l'extérieur, contre deux nations différentes.

Les équipes australiennes pourraient quitter le Super Rugby

C'est une petite bombe que lâche Fox Sports, ce jeudi 16 juin. Les équipes australiennes pourraient quitter le Super Rugby Pacific, laissant les franchises kiwis, les Fijian Drua ainsi que les Moana Pasifika composer la compétition. Rugby Australia a récemment communiqué cette réflexion à la fédération néo-zélandaise. En effet, elle envisagerait de créer une compétition exclusivement nationale, sur le modèle du football australien (AFL) et du rugby à XIII (NRL). Le partenariat entre les institutions d'Australie et de Nouvelle-Zélande prendrait ainsi fin après la saison 2023 de Super Rugby. "Nous honorerons nos engagements jusqu'en 2023, mais nous devons voir ce qui est le mieux pour le rugby australien jusqu'à la Coupe du monde de rugby en Australie, en 2027", a déclaré à Fox Sport le président de Rugby Australia, Hamish McLennan.