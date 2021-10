Azéma remplace Collazo à la tête du RCT...

C'était dans les tuyaux depuis le départ de Patrice Collazo, l'ancien technicien clermontois Franck Azéma est officiellement le nouvel entraîneur de Toulon. Le club l'a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Azéma devrait être présenté demain matin, lors de la conférence de presse de Bernard Lemaitre. . Alors qu'il lui reste encore deux années de contrat avec le club Auvergnat, Azéma rebondit donc finalement avec le RCT. "Je suis très fier de rejoindre le Rugby Club Toulonnais, club emblématique du rugby français et européen", a déclaré Azéma.

... Clermont réagit !

Suite à l'annonce de la signature de Franck Azéma à Toulon pour remplacer Patrice Collazo, l'ancien club du technicien catalan a décidé de réagir. Ce jeudi, l'ASM Clermont a ainsi publié un communiqué, dans lequel il est expliqué que la SASP a saisi la commission juridique de la Ligue nationale de rugby. Le club réclame toujours des indemnités de la part du technicien, suite à la rupture de contrat "anticipée et unilatérale". Le communiqué indique par ailleurs qu'il a été "demandé à la LNR de se prononcer sur sa faculté d’homologation d’un nouveau contrat d’entraineur/manager professionnel, dans le cas d’un litige financier non réglé avec l’ASM."

Jalibert et l'UBB poursuivent l'aventure

Le talentueux demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert, a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, a annoncé ce jeudi le club girondin. Auparavant engagé jusqu'en 2023, l'ouvreur international (22 ans, 12 sélections) est désormais lié à l'UBB jusqu'en 2025. Courtisé notamment par le Racing 92, l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert (22 ans, 12 sélections) voyait son contrat arriver à terme en juin 2023. Alors qu'on l'annonçait en partance dernièrement, la pépite de l'UBB reste finalement fidèle au club de ses débuts.

ASM : Vahaamahina jusqu'en 2025

Le deuxième ligne clermontois Sébastien Vahaamahina a prolongé son contrat avec l'ASM de trois saisons supplémentaires, a annoncé ce jeudi le club auvergnat. L'ancien international (30 ans, 46 sélections) est donc dorénavant engagé jusqu'en juin 2025. Depuis son arrivée en 2014 en provenance de Perpignan, Vahaamahina a disputé 144 matchs avec les Jaunards. "Je suis très heureux de continuer l’aventure en Auvergne pour 3 saisons supplémentaires. J’ai trouvé ici, un équilibre pour ma famille et de l’ambition pour ma carrière. Je me sens bien dans cette région, avec ce maillot. Ce sera un honneur et une fierté de défendre, avec le soutien de la Yellow Army, les couleurs de notre club lors des prochaines saisons."

Cooper dit non à l'Australie

Le demi d'ouverture Quade Cooper est devenu jeudi le dernier joueur en date à renoncer à la tournée européenne des Wallabies, choisissant de rester avec son club japonais afin de préparer la prochaine saison du championnat local, a annoncé la fédération australienne. Noah Lolesio est donc appelé pour le remplacer, tandis que Kurtley Beale va effectuer son retour en sélection. "Il est déchiré, il veut être ici, il veut être un Wallaby, mais il ressent de la loyauté envers son club", a déclaré le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie aux journalistes australiens à propos de Cooper.