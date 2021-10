Lemaître accueille Azéma dans son RCT...

Franck Azéma a été présenté ce vendredi comme le nouvel entraîneur en chef de Toulon. Bernard Lemaître, président du club, était présent au côté du technicien pour l'accueillir dans sa nouvelle équipe. Celui-ci a tenu à justifier son choix qui s'est porté sur l'ancien manager clermontois : "Je suis très heureux de l'accueillir, a déclaré le dirigeant. C'est un entraîneur de grande qualité, et un homme de grande qualité, ce qui est aussi important. Voici les raisons pour lesquelles nous allons travailler ensemble." Plus tard, au sujet des prochains investissements du club, il assurera même : "Ce que Franck demandera, ce sera obtenu".

...qui confirme l'arrivée de Michalak dans le staff toulonnais

Lors la conférence de presse, l'ancien technicien de Clermont a confirmé l'arrivée de Frédéric Michalak en tant que consultant en charge du "développement individuel du joueur".

Interrogé sur le cas de Frédéric Michalak, qui doit arriver courant décembre, Franck Azéma a répondu de la sorte : "Oui, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Plus il y a de compétences et mieux c’est. Des compétences, on sait qu’il en a. Il a aussi la chance d’avoir de nombreuses expériences en tant que joueur, en tant qu’entraîneurs, mais aussi en tant que consultant, que ce soit dans le XIII ou dans le XV. Ce sera bénéfique pour l’équipe."

Sammy Arnold à Brive dès la saison prochaine

Le CA Brive a annoncé ce vendredi la signature pour trois saisons du trois-quarts centre irlandais Sammy Arnold (25 ans). Joueur polyvalent du Connacht, cet ancien international U20 compte une sélection avec le XV du Trèfle, a disputé 67 rencontres de Pro 14 ainsi que 8 matchs de Champions Cup.

Par le passé, Arnold a également porté les couleurs du Munster et de l'Ulster, où il avait notamment côtoyé l'actuel Briviste Stuart Olding.

Un colosse fidjien arrive à Paris

Le Stade français a annoncé la signature ce vendredi d'un deuxième ligne fidjien aux mensurations époustouflantes. Janeiro Wakeham, qui n'a que 18 ans, mesure 2,08m et pèse 140 kg. L'ancien pensionnaire de Suva a signé un contrat espoir de trois saisons.

Des protège-dents à capteurs pour les Anglaises et Néo-Zélandaises

Les équipes féminines anglaise et néo-zélandaise porteront des protège-dents conçus pour mesurer l'impact des chocs lors de leurs prochains matchs, a annoncé World Rugby vendredi. Fabriqués sur mesure, ils recueilleront les données au moment où les joueuses entreront en collision. Ils enregistreront également les impacts n'impliquant pas directement la tête.

L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande porteront ces protège-dents, fabriqués par l'entreprise américaine Prevent Biometrics, lors des deux rencontres qui les opposeront dimanche à Exeter et le 7 novembre à Northampton, ainsi que durant les séances d'entraînement.