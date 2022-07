Jean-Marc Béderède et ses adjoints ont effectué quelques changements par rapport à l’équipe qui a défié et s’est inclinée face à l’Angleterre jeudi dernier. Au niveau de la première ligne, on retrouve celle qui avait débuté la compétition face à l’Irlande. Connor Sa et Eliott Yemsi retrouvent une place de titulaire tandis que Thomas Moukoro conserve le numéro un. De même pour Samuel M’Foudi, encore une fois aligné en deuxième ligne aux côtés de Brent Liufau. Le Palois connaîtra sa première titularisation ce mardi soir.

En troisième ligne, même choix que pour les piliers et les talonneurs. Tous remplaçants face au XV de la Rose, Noé Della Schiava, Killian Tixeront et Maxime Baudonne font leur retour dans le quinze de départ français. Théo Ntamack, Léo Banos et Jules Coulon démarreront sur le banc des remplaçants.

Pour ce qui est de la ligne arrière, il y a là aussi quelques petits changements. Léo Barré portera le numéro dix et sera associé à Baptiste Jauneau à la charnière. L’indispensable Émilien Gailleton sera une nouvelle fois capitaine, et évoluera aux côtés de Gatien Massé cette fois. Le Bordelo-Bèglais est recentré après avoir évolué à l’aile face aux Anglais. Sur les ailes justement, les titulaires se nomment Ethan Randle et Jefferson Joseph.

Pour couvrir le second rideau, c’est Louis Bielle-Biarrey qui est titularisé. Le joueur de l’UBB prend la place de Max Auriac dans le quinze de départ. Le Toulousain sera lui sur le banc.

Le quinze de départ des Bleuets : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Joseph, 13. Gailleton (cap.), 12. Massé, 11. Randle ; 10. Barré, 9. Jauneau ; 7. Baudonne, 8. Tixeront, 6. Della Schiava ; 5. Liufau, 4. M’Foudi ; 3. Yemsi, 2. Sa, 1. Moukoro.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Pacheco, 18. Bellemand, 19. T. Ntamack, 20. Banos, 21. Coulon, 22. Tarel, 23. Garcia, 24. Montgaillard, 25. Depoortere, 26. Auriac.