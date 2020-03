France Rugby lance un challenge, un supporter français décède en Ecosse… Les 5 infos de ce mercredi

La première victime du coronavirus en Ecosse est un supporter français

Voilà une nouvelle dont tout le monde se serait bien passé. La presse écossaise a révélé mercredi qu’un supporter français, qui s’était rendu à Edimbourg pour assister au match Ecosse - France était décédé sur son sol après avoir contracté le Covid-19. Pour rappel la Fédération écossaise avait pris la décision la semaine dernière de suspendre le rugby jusqu’à nouvel ordre.

La Fédération galloise vient en aide à ses clubs

Si toutes les compétitions rugbystiques sur le sol gallois ont été suspendues depuis une semaine, en raison de l’épidémie du Covid-19 qui sévit dans le pays. La Fédération galloise de rugby (WRU) a décidé que les subventions continueront à être verser normalement. Pour faire face à cette situation jamais vécue auparavant, une aide financière à hauteur de 1085 euros a été mise en place pour les cas hautement prioritaires.

Nouveau challenge lancé par France Rugby

Suite à l’annonce du confinement général en France à cause du Covid-19, la Fédération Française de Rugby a décidé de lancer un nouveau challenge sur les réseaux sociaux. Il s’agit du #RestezChezVousChallenge, qui consiste à poster une photo de soi-même afin de sensibiliser les citoyens d’une manière ludique, dans le but qu’ils restent dans leur domicile. Et après que certains noms connus du rugby français s’y soient prêtés, les amateurs ou encore les fans du rugby y sont allés de leur photo.

Du Toit aurait pu perdre sa jambe

Après avoir été élu meilleur joueur du monde en 2019, Pieter-Steph Du Toit (27 ans, 55 sélections) s’est blessé en février à sa jambe. Il est donc écarté des terrains jusqu’au mois de juin. Le flanker springbok a évité le pire à en croire le médecin des Stormers, Jason Suter, qui explique que le joueur a du subir une opération en urgence à cause du développement d’un hématome très rare. Désormais en convalescence, le champion du monde se remet bien et pourrait revenir dans trois mois.

Webber devient entraîneur

Rob Webber a décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison. Le talonneur anglais ne poursuivra pas son aventure du côté de Sale après quatre années de bons et loyaux services. Successivement à cette annonce, le club des Jersey Reds (évoluant en deuxième division du championnat anglais) a annoncé la signature du joueur de 33 ans en qualité d’entraîneur de l’équipe première. Il s’occupera des avants de l’effectif. Belle reconversion pour l’Anglais qui compte pas moins de 15 saisons en Premiership (d’abord aux Wasps, puis à Bath et enfin à Sale).