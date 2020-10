France - Irlande féminin annulé, Nonu est arrivé à Toulon... Les 5 infos de ce vendredi

Le match France - Irlande féminin reporté

Comme il était pressenti, le match entre la France et l'Iralande comptant pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations féminin a été reportée, la faute notamment à des cas de Covid-19 dans les rangs français. Mais cette rencontre ne va peut-être pas avoir lieu car il sera difficile de trouver une autre date. Le matchs entre Galloises et Écossaises ne se tiendra également pas ce week-end.

Castres - Montpellier et UBB - Stade français le week-end du 21 novembre

Alors que le Top 14 devait se mettre en pause le week-end du 21 novembre, cela ne sera pas tout à fait le cas. En effet, deux matchs ont d'ores et déjà été officiellement annoncés sur ce créneau. Il s'agit de la rencontre entre Castres et Montpellier, comptant pour la troisième journée, et de celle entre Bordeaux-Bègles et le Stade français, comptant pour la première journée.

Nonu est arrivé sur la Rade

Avec un peu de retard, l'ancien international néo-zélandais Ma'a Nonu est arrivé à Toulon. Le joueur de 38 ans, qui était déjà passé par le RCT, est de retour en tant que joker médical, pour pallier les blessures de Julien Heriteau et d'Anthony Belleau. Le puissant centre doit encore passer tous les tests traditionnels mais aussi ceux liés au Covid-19.

Une semaine de moins pour Raka

C'est une plutôt bonne nouvelle pour Clermont. Suspendu piur une durée de cinq matchs pour un plaquage dangereux sur l'Agenais Paul Abadie, l'ailier Alivereti Raka a vu sa supension réduit à quatres matchs. C'est la comission d'appel fédérale qui a pris cette décision. Raka serait donc requalifiable le 15 novembre prochain pour la réception de Lyon.

Vannes enchaîne et prend la tête de la Pro D2

Le RC Vannes a signé hier soir sa sixième victoire consécutive en allant gagner à Nevers avec la manière (35-22). Un victoire qui permet à des Bretons sûrs de leur force de prendre la tête du championnat avec 29 points, soit trois unités d'avance sur leur dauphin, Oyonnax. Après huit journée, Vannes s'affiche peut-être comme un sérieux candidat pour les phases finales.