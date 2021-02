France – Écosse reporté, un nouveau cas chez les Bleus… Les 5 infos de ce jeudi

France – Écosse reporté

Réuni ce matin en urgence, après que la FFR ait annoncé un nouveau cas de Covid dans ses rangs, le comité des 6 nations a selon nos informations décidé de reporter le France Ecosse initialement prévu dimanche après-midi. Cette information devrait être officialisée ce soir par communiqué de presse. A priori, peu de chances (voire aucune) pour que ce troisième round du Tournoi des 6 Nations se joue le week-end suivant. Une date est donc à trouver. Fin Mars ? Cet été ? Plusieurs pistes sont en tout cas à l'étude.

Atonio nouveau positif

"Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif des joueurs, le comité médical de la FFR s'est réuni ce matin (jeudi matin) et a décidé la suspension des entraînements ce jour (jeudi), a précisé la FFR dans un communiqué. L'ensemble du groupe est à l'isolement conformément au protocole sanitaire." Selon nos informations, même si l’identité du joueur n’a pas été dévoilée par la Fédération, il s’agirait du pilier rochelais Uini Atonio. Il est le 12e joueur testé positif. L'ensemble des joueurs a été considéré comme cas contact, entraînant de facto le report de la rencontre des Bleus.

Les joueurs libérés ce vendredi matin

Le groupe France dans son ensemble, devrait être libéré ce vendredi matin pour au moins 48 heures, du CNR de Marcoussis, du fait du report du match face à l'Ecosse. Les joueurs du XV de France devraient être à la disposition de leur club à partir de vendredi. En principe, un groupe de 31 joueurs sera de nouveau convoqué dimanche ou lundi prochain.

Alldritt aurait été capitaine

Pour le match face à l’Ecosse en l’absence de Charles Ollivon, c’est le Rochelais Gregory Alldritt qui devait être promu capitaine. L’annonce devait être faite ce vendredi avec celle de la composition d’équipe. Une fonction qu’il connaît puisqu’il en partage les responsabilités en club avec Romain Sazy et Victor Vito. Élu à trois reprises homme du match lors du Tournoi 2020, Grégory Alldritt enchaîne depuis plus d’un an les prestations d’exception, dans la lignée de celle qu’il produisit voilà quinze jours à Dublin.

Sexton retrouve le groupe, North pour sa centième

L'Irlande a procédé à sept changements dans sa composition, comparé à l'équipe qui a été battue contre le XV de France il y a deux semaines. Sexton fait notamment son retour. L’Italie n’a fait, elle, aucun changement. George North disputera son centième match avec le Pays de Galles, face aux Anglais qui joueront sans Courtney Lawes.