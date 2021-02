France – Ecosse maintenu, Des moins de 20 ans avec le XV de France… Les 5 infos de ce mercredi

France – Ecosse maintenu

Le comité directeur des 6 Nations a annoncé officiellement ce mercredi via un communiqué que le match entre la France et l’Ecosse, comptant pour la troisième journée du Tournoi 2021 pouvait bien se jouer dimanche à 16 heures au Stade de France.

Dix moins de 20 ans avec les Bleus

En plus d’annoncer qu’aucun nouveau test n’avait révélé de cas positif, la FFR a annoncé que les Bleus allaient recevoir l’aide de dix bleuets pour la préparation du match contre l’Ecosse. Les dix joueurs participeront donc au programme « haute intensité » du XV de France. Avant de rejoindre les Bleus, les jeunes joueurs ont tous été testés négatifs à la Covid-19. Comme les joueurs du XV de France, ils seront soumis aux tests PCR quotidien.

Les nouveaux formats des Coupes d’Europe dévoilés

En début d’après-midi hier, l’EPCR a dévoilé les nouveaux formats de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Pour la Champions Cup, les huit meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées et les équipes ayant gagné leurs deux premiers matchs sur le terrain recevront en huitième de finale. C’est notamment le cas du Racing et de Bordeaux. En Challenge Cup, le système est le même qu’en Champions, les huit meilleures équipes de la poule sont qualifiées. Les huit autres équipes sont les équipes reversées de la Champions Cup. Dans cette compétition deux clubs français sont qualifiés : Agen et Montpellier.

Conrad Smith quitte Pau

Après six ans à Pau, Conrad Smith quitte le club pour raisons familiales et retourne en Nouvelle-Zélande. Arrivé en 2015 à la suite de la Coupe du monde, le double champion du monde a disputé 52 matchs avec Pau en trois saisons avant de rejoindre le staff technique des Béarnais.

Pas de nouveau cas à Toulon

Après avoir annoncé lundi qu’il y avait un cas de Covid-19 au sein de l’effectif du RCT, le club a annoncé hier qu’à la suite des nouveaux tests effectués, aucun nouveau cas avait été détecté. De ce fait les entraînements peuvent se dérouler de manière normale. Toutefois, le match contre Bayonne prévu samedi n’est pas encore confirmé, les tests de ce jeudi seront importants afin de la Commission d’Expertise de la LNR confirme la tenue du match.