Reece, 22 ans, a été l'une des vedettes du Super rugby avec 15 essais qui ont contribué au succès des Crusaders dans le championnat des provinces de l'hémisphère Sud, mais sa sélection a fait couler beaucoup d'encre en Nouvelle-Zélande. Des associations de défense des droits des femmes ont critiqué sa convocation en sélection, un an tout juste après avoir comparu pour violences sur sa compagne. Reece avait plaidé coupable et dû payer une amende, mais aucune condamnation n'avait été enregistrée, son avocat ayant fait valoir que cela pourrait mettre un terme à sa carrière sportive.

Dans la foulée, la province irlandaise du Connacht avait mis fin à son contrat et il est rentré en Nouvelle-Zélande, où il est arrivé à 17 ans en provenance des îles Fidji, pour rebondir avec les Crusaders. Quatre autres novices s'assieront sur le banc des All Blacks samedi à Buenos Aires, selon la composition d'équipe dévoilée jeudi: le trois-quarts polivalent Braydon Ennor, le demi de mêlée Josh Ioane, le troisième ligne Luke Jacobson et le pilier Atu Moli. "Ce sera excitant de voir jouer les nouveaux All Blacks avec leurs équipiers plus expérimentés", a déclaré Hansen, qui a décidé de laisser au repos huit joueurs des Crusaders, dont le capitaine Kieran Read, après leur victoire en finale du Super rugby le 6 juillet contre les Jaguares argentins.

"Nous voulons en savoir plus sur Sevu et d'autres joueurs que nous avons retenus", a ajouté l'entraîneur, qui doit également se passer de son centre Sonny Bill Williams, blessé. En l'absence de Read, le capitanat est confié au troisième ligne Sam Cane (61 sélections). Le pilier Angus Ta'avao débutera, lui, pour la deuxième fois comme titulaire dans un pack chamboulé, puisque la plupart des titulaires habituels font partie des Crusaders laissés au repos.

Composition de l'équipe de Nouvelle-Zélande

Le XV de départ : B. Smith - Reece, Lienert-Brown, Laumape, J. Barrett - (o) B. Barrett, (m) A. Smith - Cane (cap), Savea, Fifita - Tuipulotu, Retallick - Angus Ta'avao, Coles, Tuungafasi.

Les remplaçants : Coltman, Moli, Laulala, Hemopo, Jacobson, Weber, Ioane, Ennor.