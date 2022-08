Si l’hémisphère nord tient son meilleur joueur en la présence d’Antoine Dupont, Lukhanyo Am est sûrement celui que l’on désignerait en ce moment de l’autre côté de la planète. À en écouter les supporters springboks, il devancerait même le demi de mêlée du XV de France. Chauvinisme oblige, nous ne sommes pas d’accord, mais l’élection du meilleur joueur du monde en décembre prochain pourrait venir nous contredire. Ce qu’on ne peut pas nier ce sont ses qualités exceptionnelles. Formé aux Kings, celui qui rejoindra les Sharks en 2017 est rapide, technique, extrêmement difficile à faire tomber et possède surtout une vision du jeu à faire baver n’importe quel amateur de rugby. En témoignent ses actions d’extraterrestre lors du dernier match du Rugby Championship contre les Blacks.

L’entrée : son superbe essai en début de match où il résiste au plaquage de Caleb Clarke. Le plat : sa percée où il casse plusieurs plaquages puis allonge une passe de 25 mètres en pleine course pour Mapimpi qui n’a plus qu’à aplatir. Le dessert sera gâché par Hendrikse coupable d’une obstruction au départ de l’action, essai refusé. Lukhanyo Am sur cette rencontre c’est tout simplement, cinq passes, huit courses, cinq défenseurs battus, 137 mètres parcourus et une ligne défensive black cassée quatre fois.

Souvent habitué à faire briller ses coéquipiers, Lukhanyo Am est enfin sous la lumière. À n’en pas douter, si l’Afrique du Sud remporte le Rugby Championship, il en sera l’artisan principal. Sera-t-il élu meilleur joueur du monde ? Premiers éléments de réponse le 12 novembre prochain lors de la deuxième journée de l’Automne Nations Séries et un alléchant France - Afrique du Sud au Stade Vélodrome de Marseille où il sera opposé, sauf pépin physique, à un certain Antoine Dupont…

Par Pierre Magne