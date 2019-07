En cette année de Rugby Championship écourté (à cause de la Coupe du monde), Rassie Erasmus mise gros sur le seul affrontement de son équipe contre les Blacks... à Wellington. Certains cadres de l’effectif (Diantyi, Marx, De Klerk, Le Roux, etc.) font l’impasse sur le premier match, face à l’Australie, et sont déjà en Nouvelle-Zélande pour préparer le choc face aux Blacks. Les Bocks peuvent marquer les esprits à Wellington, à deux mois de l’affrontement tant attendu des phases de poules de la Coupe du monde.

Le jeune à suivre : Warrick Gelant

En l’absence de Willem Le Roux, parti d’avance en Nouvelle-Zélande avec certains cadres, Warrick Gelant sera titularisé à l’arrière face aux Wallabies. Le jeune joueur des Bulls (24 ans), qui compte cinq sélections avec les Springbocks, dispose là d’une réelle opportunité pour espérer un peu mieux que les matches face à la Namibie et le Canada. S’il ne sera probablement pas titularisé face aux All Blacks, il disposera vraisemblablement d’une seconde chance face à l’Argentine.

Le chiffre : 10

Dix ans que l’Afrique du sud n’a plus gagné le Rugby Championship, qui s’appelait encore Tri-nation, avant l’intégration de l’Argentine. Les coéquipiers de Morné Steyn (meilleur marqueur avec 95 points) avaient alors battu les All Blacks à trois reprises : deux fois à domicile (28-19 puis 31-19) et une fois en Nouvelle-Zélande (32-29).

Le groupe

Avants : Schalk Brits, Marcell Coetzee, Lood de Jager, Pieter-Steph du Toit, Rynardt Elstadt, Eben Etzebeth, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Siya Kolisi, Frans Malherbe, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Tendai Mtawarira, Franco Mostert, Marvin Orie, Kwagga Smith.

Arrières : Damian de Allende, Faf de Klerk, Aphiwe Dyantyi, Elton Jantjies, Herschel Jantjies, Cheslin Kolbe, Dillyn Lleyds, Williem le Roux, Cobus Reinach, François Steyn.

Le programme

Samedi 20 juillet à 17h05 : Afrique du Sud – Australie (Johannesburg)

Samedi 27 juillet à 9h35 : Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud (Wellington)

Samedi 10 août à 21h40 : Argentine – Afrique du Sud (Salta)

La question

