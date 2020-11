Une page d’histoire du rugby mondial s’est écrite ce samedi 14 novembre sur la pelouse du Bankwest Stadium de Sydney. Les Pumas, avec la "grinta" qu’on leur connaît ont réussi à se défaire des griffes des Blacks pour arracher une victoire historique pour leur pays. Ils viennent se rajouter de la plus belle des manières à la liste des nations qui ont déjà connu le succès face aux Kiwis dans l’histoire.

Si ce n’est que la première fois pour les joueurs de Mario Ledesma, d’autres formatons sont un peu plus habituées à faire tomber les hommes à la fougère. Les Sud-Africains peuvent se targuer d’avoir vaincu les Kiwis à 36 reprises depuis le début du rugby, les Australiens 45 fois. Des chiffres élevés qui peuvent s’expliquer pour le plus grand nombre d’affrontement entre les nations de l’hémisphère Sud bien évidemment.

Pour les sélections européennes, c’est beaucoup plus compliqué et c’est les Bleus qui ont connu le plus de victoire face aux Néo-Zélandais. 12 succès pour le XV de France et 8 pour les Anglais par exemple avec notamment la dernier lors de la demi-finale de coupe du Monde au Japon en 2019.

Gallois et Irlandais sont encore un peu plus en difficulté lors de leurs affrontements avec les Blacks. Les Diables rouges n’ont défait les Blacks qu’à trois reprises dans leur histoire et les Irlandais ont dû attendre 2016 pour connaître la joie d’un succès ! C’était à Chicago, ils ont depuis rebattu la Nouvelle-Zélande à Dublin ce qui stoppe le compteur à deux victoires. Mention spéciale aux Écossais qui n'ont toujours pas goûté à la joie d'un final heureux mais ont tout de même arraché deux matchs nuls face aux Kiwis.

Aux Gallois l'honneur de la première

Pays de Galles - Nouvelle-Zélande : 3-0 le 16 décembre 1905

L'histoire retiendra une chose, c'est le pays de Galles qui a fait tomber pour la première fois les Blacks sur la pelouse de l'Arms Park de Cardiff. Petit score mais grande victoire.

Australie - Nouvelle-Zélande : 11-0 le 27 juin 1910

Les Wallabies s'offrent leur premier succès face aux joueurs à la fougère lors de leur septième rencontre face à eux. Un match remporté à Sidney en laissant les Blacks "fanny".

Afrique-du-Sud - Nouvelle-Zélande : 9-5 le 27 août 1921

Les Boks peuvent se targuer d'être la première nation à s'être imposée sur les terres kiwis. L'antre de leur exploit n'est autre que l'Eden Park d'Auckland.

Angleterre - Nouvelle-Zélande : 13-0 le 4 janvier 1936

Au début du vingtième siècle, les Blacks n'avaient pas l'habitude de perdre mais ils ne faisaient pas les choses à moitié quand ils devaient s'incliner. Comme face aux Wallabies, ils sont défaits assez largement avec zéro point au compteur face au XV de la Rose à Twickenham.

France - Nouvelle-Zélande : 3-0 le 27 février 1954

La première victoire de nos Bleus arrive après les années 50 ! Un succès étriqué sur la pelouse de Colombes pour signer la première des douze victoire face aux Blacks !

Irlande - Nouvelle-Zélande : 40-29 le 5 novembre 2016

Après le XV de France, il faut attendre plus de soixante ans pour revoir une nation ouvrir son compteur face aux Kiwis. À Chicago, les Irlandais réalisent le match parfait et écrivent l'histoire.

Argentine - Nouvelle-Zélande : 25-15 le 13 novembre 2020

Et voilà la septième ! Les Pumas sont devenus ce samedi la septième sélection à s'offrir le scalp des Néo-Zélandais à Sidney. Un jour historique pour tout un pays après trente défaites à essuyer face aux hommes en noir.

Les Boks, équipe qui réussit le mieux face aux Néo-Zélandais

Les chiffres évoqués ci-dessus sont tous à analyser de meilleure manière pour comprendre quelle équipe s’en sort le mieux face à la plus grande nation de l’histoire. Par exemple, les Wallabies comptent 45 succès contre les Blacks mais en 170 rencontres, ce qui donne un ratio de 26,5% de victoire pour eux. Tandis que d’un autre côté les Boks se sont imposés à 36 reprises mais en "seulement" 98 parties ce qui fixe un taux de réussite à 36,7%.

Encore une fois, les nations européennes sont en difficulté au niveau du pourcentage de victoires. Connus par le grand public pour être la "bête noire" des Blacks depuis de nombreuses années, les Bleus ne s’en tirent pas mieux au final que les Anglais. Les deux sélections ont remporté chacune 19% des affrontements qu’elles ont eus à disputer face aux Kiwis.

Comme en nombre de victoires, c'est logiquement les Gallois et les Irlandais qui ont le plus de difficultés à se défaire des griffes des Néo-Zélandais. C'est le XV du Poireau qui s'en sort un tout petit peu mieux avec 8,8% de succès, contre 6,3% pour le XV du Trèfle.