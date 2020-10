"Je suis très fier de mes gars. Ils ont su rester positifs, s'entraîner avec beaucoup de conviction en restant humbles et en ayant conscience de la chance qu'ils ont d'être là, en état de jouer, quand on voit ce qui se passe dans notre pays", explique l'entraîneur Mario Ledesma. L'Argentine est durement touchée par le Covid-19. Le nombre de cas y a dépassé le million la semaine dernière et celui des décès est supérieur à 26.000. "Une part de ce que nous faisons ici est dédiée à ceux qui sont là-bas", dit l'ancienne figure du Top 14, passée par Narbonne, Castres et Clermont comme joueur, puis par le Stade Français et Montpellier en tant qu'entraîneur.

Contre les Blacks le 14 novembre

Le Rugby Championship aura bien lieu cette année malgré la pandémie, mais dans un format particulier. Tous les matchs seront disputés en Australie et il n'y aura que trois participants car l'Afrique du Sud, championne du monde, a déclaré forfait en invoquant une préparation insuffisante. Le coup d'envoi sera donné samedi entre les Wallabies et les All Blacks. Les Argentins débuteront seulement le 14 novembre contre ces mêmes Néo-Zélandais, à Sydney. Pour les Pumas, qui n'ont pas disputé le moindre match international depuis l'automne dernier et la Coupe du monde 2019 au Japon, où ils n'avaient pas franchi le premier tour, l'avant-Rugby Championship a été semé d'embûches.

Plus d'une dizaine de joueurs argentins et de membres de l'encadrement ont été testés positifs au coronavirus ces derniers mois, dont Ledesma lui-même. "On a fait une bulle pour nous, mais nous avons eu quinze cas positifs et c'en a été fini de la bulle", raconte l'entraîneur. "Quand nous avons repris l'entraînement, il y a eu de nouveau des cas positifs. Nos gars n'ont pas fait une vraie mêlée face à une vraie opposition depuis sept ou huit mois."

Cheika en renfort

Le match d'entraînement que les Argentins devaient jouer contre une équipe de Nouvelle-Galles du Sud a été annulé alors qu'ils venaient juste de sortir de leur quatorzaine obligatoire en Australie, la semaine dernière. Treize joueurs basés en Europe sont arrivés à Sydney seulement la semaine dernière. A cause de la quatorzaine, ils ne pourront sortir de l'isolement que quelques jours avant le premier match. Le groupe des 45 n'a pas encore pu s'entraîner au complet. "Ça a été une aventure assez épique ! C'est vraiment spécial", a admis Ledesma, qui s'est adjoint les services, comme consultant, de l'ancien entraîneur de l'Australie Michael Cheika, démissionnaire après un Mondial 19 décevant.

Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble entre 2015 et 2017 lorsque l'Australien s'occupait des avants des Pumas, et sont restés bons amis. Logiquement, le sélectionneur "ne sait pas ce que ça va donner au niveau du rugby", surtout face à des adversaires australiens et néo-zélandais déjà rodés en club par le Super Rugby (qu'ils ont exceptionnellement disputé séparément dans un cadre national cette année) puis par leurs deux tests de la Bledisloe Cup. Mais pour ce qui est de l'envie, aucune inquiétude : "Mentalement, tout cela nous a mis en excellente condition !", assure-t-il.