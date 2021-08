Les huit derniers matchs du Rugby Championship auront lieu en Australie. Si le match entre Wallabies et All Blacks devraient avoir lieu à Perth, les autres rencontres se joueront dans trois stades différents du Queensland, état du Nord-Est australien. " Après avoir exploré toutes les options, même celle de délocaliser le reste de la compétition en Afrique du Sud ou en Europe, nous sommes heureux d'annoncer que le reste de la compétition aura lieu dans le Queensland. C'est un format unique et une expérience rugbystique nouvelle puisque nous allons offrir aux spectateur des doubles confrontations avec les meilleurs joueurs du monde réunis dans cet état australien" a déclaré le président de la SANZAAR Brendan Morris.

Journée 2 : Australie - Nouvelle Zélande le samedi 4 septembre à Perth.

Journée 3 : Nouvelle Zélande - Argentine & Afrique du Sud - Australie, le dimanche 12 septembre au CBUS Super Stadium à Gold Coast.

Journée 4 : Argentine - Nouvelle Zélande & Australie - Afrique du Sud, le samedi 18 septembre au Suncorp Stadium de Brisbane.

Journée 5 : Nouvelle Zélande - Afrique du Sud & Australie - Argentine, le samedi 25 septembre au QLD Country Bank Stadium de Townsville.

Journée 6 : Afrique du Sud - Nouvelle Zélande & Argentine - Australie, le samedi 2 octobre au CBUS Super Stadium de Gold Coast.