Quel début de match ! En quelques minutes à peine les deux équipes donnent le ton de cette rencontre et c’était intense c’est le moins que l’on puisse dire ! Quatre minutes à peine après le coup d’envoi, les All Blacks ouvrent le score sur une superbe interception de Rieko Ioane (titularisé au centre) qui file dans le dos de la défense australienne pour aller aplatir le premier essai de cette rencontre. Quelques minutes plus tard le puissant Koroibete met son équipe dans l’avancée en cassant deux plaquages avant de se faire reprendre à cinq mètres de la ligne. Avantage en cours pour les Wallabies, Lolesio en profite pour tenter une passe au pied pour Kallaway qui marque le premier essai Australien. Après ça, les coéquipiers de Michael Hooper subissent un peu et encaissent deux essais (Retallick 23e et Savea 32e), avant de se reprendre sur le gong avec un essai de McDermott juste avant la mi-temps qui permet de réduire l’écart.

Mais les hommes de Ian Foster rentrent tout de même au vestiaire avec l’avantage, 25-15 à la pause, il faut dire que quand les Blacks rentrent dans les 22 mètres australien rien ne semble les arrêter ! Il ne leur aura fallu qu’une seule minute dans les 22 mètres adverses pour marquer deux essais dans cette première mi-temps.

Les Blacks crucifient les Australiens en deuxième période

Les Wallabies ont pourtant bien entamé cette deuxième mi-temps mais ce n’était qu’illusion au vu de la suite. C’est bien simple, les All Black enflamment le compteur avec cinq essais en deuxième période et enregistrent le meilleur score historique face à cette équipe australienne. Malgré le carton jaune de Savea qui laisse les Blacks en infériorité numérique, rien y fait, les hommes de Ian Foster sont largement au-dessus des Australiens complètement débordés par le rythme et l’intensité de ce match. Les essais s’enchaînent avec Taylor à la 46e, Reece (53e), Taylor à nouveau (60e), Jordan (64e) et enfin Havili sur le temps additionnel à la 82e minute. C’est avec une aisance déconcertante que les All Blacks ont une fois de plus montré qu’ils étaient insaisissables !

Les Australiens, eux ne font pas un mauvais match mais se retrouvent totalement dépassés par leurs adverses et accumulent les fautes, il faut dire que face aux Blacks la moindre erreur se paye cher. Au terme de ce match animé les All Blacks remportent ce premier match du Rugby Championship et remportent le trophée de la Bledisloe Cup !

Par Manon Moreau