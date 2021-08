Le Rugby Championship 2021 est en danger apres la décision unitlatérale de Rugby NZ de suspendre le déplacement des All Blacks à Perth pour le 2e match du Rugby Championship, le 28 Aout, ainsi que d’interdire l’entrée des Springboks pour les deux matches du 25 Septembre et du 2 Octobre.

Cette décision a été plus ou moins imposée à la NZRU par le government Néo-zélandais apres l’apparition de cas de covid Delta dans l’Ile du Nord de la Nelle Zélande. Les All Blacks devaient prendre l’avion pour Perth samedi avec l’accord du government de l’Australie Occidentale pour jouer un match à guichets fermés à l’Optus Stadium de Perth (60,000 spectateurs). La NZRU évoque la possibilité de jouer le match le 4 Septembre à Perth ou à la fin de Rugby Championship, le 9 Octobre à Wembley.

En effet, il se pourrait qu’une partie du Rugby Championship soit déplacée en Europe, notamment les deux matches contre les Springboks. La SANZAAR est en discussion constant avec toutes les parties concernées pour trouver un arrangement. Le match entre Afrique du Sud et Argentine prévu pour samedi 21 Aout n’est pas en danger. Le match All Blacks – Afrique du Sud prévu le 25 Septembre à Dunedin devait être le 100e test entre les deux nations et devait se jouer à guichets fermés. Rugby Australia s’est montrée particulièrement déçue par le manque de concertation affiché par la NZRU dans la prise de cette décision après tous les efforts mis en place pour maintenir le match de Perth. Autres victimes, les équipes féminines (Black Ferns et Wallaroos) qui ont vu leurs deux tests annulés pour la 2e année consecutive.