Jamais encore les Pumas n'avaient battu la Nouvelle-Zélande, avant cette 30e confrontation entre les deux équipes. Ce camouflet est un résultat qui "fait honte à l'héritage des All Blacks", a estimé le New Zealand Herald. "Tout simplement horrible", a asséné le site Stuff tandis que Television New Zealand décrivait la performance comme un "spectacle d'horreur", livré par des All Blacks "négligents".

Après leur revers 24-22 la semaine dernière face à l'Australie, c'est la première fois depuis 9 ans et 122 matches que les "Blacks" s'inclinent deux fois de suite. "Il n'y avait rien chez les All Blacks", a jugé Gregor Paul dans le Herald. "Absolument rien et rarement au cours des dix dernières années, peut-être même les vingt dernières années, ont-ils été autant secoués et surclassés", a-t-il ajouté.

L'Argentine les a "réduits à une bande de joueurs bordéliques, sans imagination ni inspiration, qui n'ont pu ni plaquer, ni faire de passes ou remporter les touches et encore pire, n'ont pas pu apporter la même passion et intensité que les Pumas", a encore lancé le chroniqueur sportif. Pour l'ancien All Black John Kirwan, qui s'exprimait sur Sky Sport, l'Argentine, comme l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde l'an passé, a montré que lorsque les All Blacks sont mis sous pression "ils n'ont pas de plan B".

Ce match restera comme "l'une des performances les plus pathétiques" de l'histoire récente, a également jugé Jamie Wall, de Radio New Zealand, pour qui l'avenir du sélectionneur Ian Foster pourrait s'écrire en pointillés. En triomphant des All Blacks, l'Argentine est devenue la septième nation à battre la Nouvelle-Zélande, le pays-roi du rugby, triple champion du monde.