Pour réduire les risques de propagation du coronavirus, ce tournoi, habituellement disputé par matches aller-retour dans les quatre pays, aura lieu uniquement en Australie. Les All Blacks ont finalement obtenu satisfaction: ils refusaient en effet de jouer le 12 décembre, par crainte que leurs joueurs, dans l'éventualité d'une mise en quarantaine en cas de contrôle positif au Covid-19 ce jour-là, ne puissent pas passer les fêtes de Noël en famille.

Finalement, le Sanzaar, l'organe directeur du rugby dans l'hémisphère sud, a décidé d'avancer son match contre l'Australie, initialement prévu en clôture le 12 décembre, et de le programmer en ouverture le 31 octobre. Mark Robinson, le patron du rugby néo-zélandais, s'est du coup fendu d'un message au Sanzaar et à Rugby Australia, qu'il "remercie du temps passé et des efforts consentis afin de finaliser un calendrier qui satisfasse tout le monde".

Calendrier du Rugby Championship