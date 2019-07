Quatre victoires en treize matches, des défaites en pagaille face à l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, le Pays de Galles et l’Argentine... L’Australie est en plein doute à l’aube de ce Rugby Championship 2019. Ajoutons à cela le limogeage d’Israël Folau par la fédération australienne pour propos homophobes en mai et la blessure de David Pocock, d’ores et déjà forfait pour les trois matches à venir et encore incertain pour la Coupe du monde. Ça fait beaucoup pour les Wallabies, actuels sixièmes mondiaux au classement World Rugby.

Alors le flanker Michael Hooper et ses coéquipiers, à qui les Rugby Championship des années de Coupe du monde réussissent plutôt bien (victoires en 2011 et 2015) ont trois matches pour reprendre confiance. Et tout commence par un bouillant déplacement à Johannesburg ce samedi à 17 heures.

Super Rugby - Naisarani (Australie)Icon Sport

Le jeune à suivre : Isi Naisarani

Titulaire dès le match d’ouverture face à l’Afrique du sud au poste de n°8, c’est lui qui a la lourde de tâche de remplacer David Pocock. Le joueur d’origine fidjienne des Melbourne Rebels (24 ans), qui ne compte à l’heure actuelle aucune sélection, sera en concurrence durant le Super Rugby avec un autre jeune novice, Rob Valetini (20 ans). Ces trois matches pourraient lui permettre d’espérer plus que des bouts de matches au Japon, voire une place de titulaire si d’aventure les malheurs de David Pocock venaient à durer.

Le chiffre : 7

L’Australie a chuté en 2018 au classement mondial World Rugby, pour atteindre la 7e place, la pire de son histoire. Actuellement sixième, l’Australie peut se mettre en route vers une célèbre "remontada" dès le Rugby championship.

at Suncorp Stadium on June 9, 2018 in Brisbane, Australia.Eurosport

Le groupe

Avants : Allan Alaalatoa, Rory Arnold, Jack Dempsey, Folau Fainga’a, Michael Hooper, Luke Jones, Sekope Kepu, Tolu Latu, Isi Naisarani, Tom Robertson, Izack Rodda, Rob Simmons, Lukhan Salakaia-Loto, Scott Sio, James Slipper, Taniela Tupou, Jordan Uelese, Rob Valetini, Liam Wright.

Arrières : Adam Ashley-Cooper, Tom Banks, Kurtley Beale, Bernard Foley, Will Genia, Dane Haylett-Petty, Reece Hodge, Samu Kerevi, Marika Koroibete, Tevita Kuridrani, Christian Lealiifano, Jack Maddocks, Joe Powell, Matt Toomua, Nic White.

Le programme

Samedi 20 juillet à 17h05 : Afrique du Sud - Australie (Johannesburg)

Samedi 27 juillet à 11h45 : Australie - Argentine (Brisbane)

Samedi 10 août à 21h40 : Australie - Nouvelle-Zélande (Perth)

La question

Par Clément Argoud