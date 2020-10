La Sanzaar, l’instance dirigeante qui organise le championnat des nations de l’hémisphère Sud met la pression sur l’Afrique du Sud en accordant un délai de 48 heures pour résoudre les problèmes internes et confirmer sa participation. Un délai qui retarde de fait l’arrivée des Springboks en Australie et leur mise en quarantaine.

Le temps presse également pour la compétition qui doit commencer le 31 octobre et d’ores et déjà, le calendrier des rencontres devrait être modifié compte tenu du retard des Sud-Africains. La Sanzaar a ajouté dans son communiqué que les rencontres du 31 octobre et du 7 novembre entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande se dérouleraient bien aux dates prévues. Enfin, l’Argentine,elle, continue de se préparer à Sydney dans une bulle sanitaire, son entrée dans la compétition doit se faire initialement contre les Springboks, le 7 novembre.