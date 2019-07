Pour la première fois de leur jeune histoire, les Jaguares ont donné une leçon à leurs habituels bourreaux de l’hémisphère Sud. Mieux, ils se sont même hissés jusqu’en finale. Une finale que les Lions de Johannesburg avaient pourtant disputée deux fois de suite lors des dernières éditions. Mais pas cette fois. Les Lions, comme les Sharks, les Bulls, la Western Force ou les Stormers ont regardé la finale depuis leurs canapés. L’affront est immense. Aussi grand que le symbole, d’ailleurs, d’une nation qui a montré des progrès constants depuis son intégration dans la compétition en 2016. Le résultat aussi d’une courageuse politique de formation, appelée "PlaDAR" ("Plan De Alto Rendimiento", ou "plan de haut niveau") lancée en 2007 et qui a formé les Matera, Montoya, Lavanini, Petti ou Isa (pour ne citer qu’eux) qui font qu’aujourd’hui les Argentins prétendent à une place dans le Top 6 mondial.

L’Italie du sud

Dans les faits, les Pumas en sont encore loin. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ils ne pointent qu’à la dixième place du classement de World Rugby avec 77.05 points. Derrière les Fidji, neuvièmes (77.95) et la France, huitième (79.42). Mais ça, c’est avant le Rugby Championship version raccourcie qui commencera ce week-end. Trois matchs dont deux à domicile (réception des Blacks, déplacement en Australie puis réception des Boks) qui représentent, pour les hommes de Mario Ledesma, l’occasion unique de gagner quelques places pour se rapprocher des nations comme l’Afrique du Sud ou l’Australie dont ils ont maté les franchises en Super Rugby. Et d’effacer cette terrible statistique : depuis leur intégration dans l’ex-Tri Nations en 2012, les Argentins ont presque toujours terminé à la dernière place.

Test match - Mario LedesmaIcon Sport

Pour un peu, on dirait que l’Argentine du Rugby Championship est l’équivalent sudiste de l’Italie du Tournoi des Six Nations… Seule éclaircie dans ce triste bilan, l’édition 2015 où ils ont fini troisièmes. Pour la petite histoire, la compétition avait aussi été raccourcie à cause du Mondial anglais (6 matchs au lieu de 12) et les Pumas avaient terminé devant l’Afrique du Sud. En mettant un court terme à l’hégémonie néo-zélandaise, les Australiens, premiers, avaient aussi annoncé de façon prémonitoire l’affiche de la finale de la Coupe du monde…

Alors, avec une Australie aujourd’hui exsangue et des Boks branchés sur courant alternatif, pourquoi les Pumas ne pourraient pas rêver d’une deuxième place ? Et d’une finale de Coupe du monde tant qu’on y est ? C'est l'objectif légitime, en cette année de Mondial. Pour cela, cette version écourtée du Rugby Championship est une parfaite préparation. Avec les Français dans le viseur, le 21 septembre en ouverture de la Coupe du monde. Des Bleus qui seraient bien inspirés de jeter un œil, ce samedi, à ce qui se déroulera du côté de Buenos Aires...



