Orphelins de leur capitaine Michael Hooper (121 sélections) qui avait décidé de se retirer avant le match pour protéger sa santé mentale, les Australiens se lançaient dans cette édition 2022 du Rugby Championship dans un contexte difficile. A ce forfait s'ajoutait celui du centre Samu Kerevi, blessé au genou. En bref, un mois après leur tournée perdue à domicile contre l'Angleterre, les Wallabies ne partaient pas favoris face aux Pumas argentins qui avaient quant à eux remporté leur série de tests face à l'Ecosse en juillet. Hier soir, ils ont pourtant montré une belle réaction d'orgueil à Mendoza. Au stade Malvinas, les partenaires de Nic White, d'abord distancés en première période, ont puisé au fond d'eux-mêmes pour rattraper leur retard et s'imposer 26 à 41.

"Il y a beaucoup de courage dans ce groupe"

Comme le rapporte la fédération australienne de rugby, Dave Rennie, entraîneur de l'Australie, est revenu sur la performance de ses joueurs à l'issue de la rencontre : "Nous avons été plus efficaces en seconde période et nous leur avons mis plus de pression. Je suis vraiment satisfait de la façon dont nous avons terminé le match. Il y a beaucoup de courage dans ce groupe". Un courage qui a été mis à rude épreuve lorsque le demi d'ouverture Quade Cooper a dû quitter les siens sur blessure en début de seconde période. Selon les dernières informations, le joueur souffrirait d'une rupture du tendon d'Achille qui devrait l'éloigner des terrains durant de longs mois. "Perdre Quade assez tôt en deuxième mi-temps après avoir perdu Dave Porecki (victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement, N.D.L.R) et Michael Hooper plus tôt dans la semaine a mis en avant le caractère de ce groupe", a apprécié le coach Rennie, d'après le média ESPN Scrum.

Le pilier James Slipper, titulaire samedi, a tenu à dédicacer ce premier succès à son capitaine : "Nous avons pensé à Michael Hooper tout au long de la journée et nous avons joué pour lui ce soir. C'est un moment de fierté pour l'équipe et moi-même".

L'Australie défiera à nouveau les Pumas en Argentine le week-end prochain. En attendant, les Australiens prennent la tête du classement du Rugby Championship à l'issue de la première journée.

par Rayane BEYLY