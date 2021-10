Cette dernière journée opposer Argentins, bons derniers, et Australiens qui avaient l'occasion de sécuriser leur deuxième place. Avec une composition très remaniée en raison des exclusions qui ont eu lieu pour violation des règles sanitaires, l'Argentine s'est présentée diminuée, et assez inexpérimentée. Dès les premières collisions, les Australiens dominent les duels. En conquête aussi, et d'ailleurs, la première mêlée fermée est récompensée d'une pénalité. Quade Cooper, peu en réussite ce samedi, ouvre le score (10e). Malgré le parti pris de l'occupation, l'Argentine ne s'en sort pas. Le nouveau carton jaune de Tomas Lavanini va gravement perturber le pack de Mario Ledesma. Dans la foulée, la touche de Fainga'a trouve preneur. Le ballon porté qui suit l'envoie dans l'en-but (27e).

La situation se décante à tel point que les Wallabies inscrivent un deuxième essai en moins de dix minutes (34e). Andrew Kellaway est à la conclusion d'une belle combinaison en sortie de touche, initiée par Hooper en bout d'alignement, prolongée par Tupou et bonifiée par Valetini. Incapables de franchir la ligne d'essai lors de leur principal temps fort de la première période, Emiliano Boffelli se résigne à taper la pénalité (40+2e) et à rentrer aux vestiaires avec un retard de 12 points.

Un triplé pour Kellaway

Très vite en deuxième période, les Australiens s'installent encore plus dans le camp adverse et marquent un essai par le biais du premier centre Samu Kerevi, lancé à merveille par Quade Cooper (43e). Conscients des errements défensifs argentins sur les extérieurs, les Wallabies remettent ça avec un enchaînement de passes directes vers l'aile gauche. Phillip, Valetini et Cooper assurent les transmissions pour la deuxième réalisation personnelle de Kellaway (54e), très en jambes ce samedi. Quelques minutes plus tard, l'ailier de 25 ans, qui a connu sa première sélection en juillet dernier face à la France, s'offre même un triplé. Une ascension fulgurante pour lui, dont la présence fut un temps remise en question.

La fin de la rencontre est marquée par un faux rythme. En rentrant en jeu, Greg Holmes devient à 38 ans l'international australien le plus âgé depuis 1945. Sinon, les Pumas se rebiffent avec un doublé de Thomas Gallo (63e, 72e), qui vit sa première sélection à 22 ans, à chaque fois le fruit d'un pilonnage. Si cela donne un semblant d'espoir aux partenaires de Julian Montoya (qui a disputé l'intégralité du match), ils ne parviendront pas à réduire davantage l'écart. Ils terminent bons derniers avec zéro point tandis que l'Australie sécurise sa deuxième place.