Sur la pelouse du Suncorp Stadium de Brisbane, les coéquipiers de Michael Hooper ont fait la course en tête pendant une grande partie de la rencontre, grâce à un superbe essai en première main conclu par Reece Hodge peu après la demi-heure de jeu (32e). Trois ans après sa dernière sélection, le revenant Christian Lealiifano a surtout réalisé une très grosse prestation. Décisif sur l'unique essai des siens, le demi d'ouverture s'est offert un sans faute face aux perches (11 points, 4/4). Les Wallabies ont ensuite géré leur avance en profitant des nombreuses maladresses adverses et grâce à une mêlée conquérante.

Lealiifano réussit son retour

Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais l'Australie a retrouvé des couleurs ce samedi au Suncorp Stadium. Dans un match plutôt âpre et très brouillon, les Wallabies ont tenu bon et sont surtout parvenus à retrouver une efficacité dans leur jeu de trois-quarts. Comme sur cet essai en première main inscrit en première période. Sur une mêlée fermée à hauteur des quarante mètres adverses, Christian Lealiifano trompe toute la défense argentine en envoyant sur orbite Marika Koroibete d'une magnifique passe à l'intérieur. Deux transmissions plus tard, Reece Hodge aplatit dans l'en-but.

Touché par une leucémie en 2016, Christian Lealiifano n'avait plus porté le maillot des Wallabies depuis trois ans. Pour son retour en équipe nationale, le demi d'ouverture s'est montré très précieux et a reçu fort logiquement l'ovation des 31 559 spectateurs de Brisbane, record d'affluence contre l'Argentine en Rugby Championship.

La mêlée argentine au supplice, 28 turnovers concédés !

Alors oui, l'Australie doit une partie de son succès à son numéro 10, mais les joueurs de Michael Cheika ont également pu compter sur l'indiscipline et la maladresse des Pumas. S'ils sont trouvé la faille par le Toulonnais Facundo Isa en fin de match, les Sud-Américains ont énormément souffert en mêlée fermée face aux 914 kilos du pack adverse.

Parfois insaisissables, derrière un jeu de passes après-contact plutôt bien réalisé, les coéquipiers de Nicolas Sanchez se sont montrés beaucoup trop maladroits pour prétendre à la victoire. S'ils ont retrouvé un taux de plaquages satisfaisant, les Argentins ont concédé pas moins de 28 turnovers dans cette rencontre. Beaucoup trop pour prétendre décrocher un premier succès dans ce Rugby Championship. Les Argentins n'ont désormais plus aucun espoir de remporter la compétition, après une deuxième défaite en deux matches. Pour l'Australie, c'est une Nouvelle-Zélande contrariée qui se présente dans une semaine, pour un tout autre défi.