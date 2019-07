10/15. Cette victoire fait du bien aux Australiens. Totalisant 10 défaites en 14 rencontres depuis le début de l'année 2018, les Wallabies remportent aujourd'hui leur 5ème match sur cette période, le deuxième face à l'Argentine. Une bouffée d'oxygène, à quelques semaines du mondial.

24. Malgré la défaite, les Argentins ont bien tentés d'enflammer la partie. Avec 24 offloads réussis, soit 10 de plus que les Australiens, les hommes de Mario Ledesma ont ainsi essayé de prendre de vitesse la défense or et verte. Sans réel succès. Leur seul essai viendra d'un ballon porté à cinq mètres de la ligne Australienne.

11/11. Impériaux en mêlée fermée, les Australiens ont notamment construit leur victoire grâce à ce secteur de jeu. Avec 11 mêlées remportés sur leurs 11 engagements, les coéquipiers de Michael Hopper ont même subtilisé 2 ballons sur introduction argentine.

28. Dominés dans l'engagement physique, les Argentins ont concédé 28 turnovers sur l'ensemble du match. Un chiffre bien trop élevé pour espérer battre l'Australie, et qui témoigne de l'ascendant pris par les Wallabies dans les zones de combats.

31 559. Ils étaient près de 32 000 au Suncorp Stadium de Brisbane pour assister à cette rencontre. Un nouveau record d'affluence en Australie pour une rencontre face à l'Argentine, preuve de l'attractivité grandissante dont jouissent les Pumas aux yeux du rugby mondial.