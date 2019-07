Le demi d'ouverture des Brumbies n'a plus porté le maillot des Wallabies depuis 2016, quelques mois avant que ne lui soit diagnostiquée une leucémie. Mais cette saison il s'est montré en grande forme en Super Rugby et a ainsi gagné sa place dans le groupe australien aux côtés de ses collègues ouvreurs Bernard Foley et Matt Toomua. "Je ne suis pas expert pour dire ce que Christian a traversé, il n'y a que lui et sa famille qui le savent. Mais ce qu'on ne peut nier c'est la forme qu'il affiche en Super Rugby. Si on met de côté ce qu'il a réussi par ailleurs (vaincre un cancer, ndlr), il joue bien en Super Rugby et mérite d'être là" avec les Wallabies, a commenté le sélectionneur australien Michael Cheika.

Le choix de prendre Lealiifano exclut une nouvelle fois Cooper qui n'est plus apparu dans le XV australien depuis 2017. Il a pourtant retrouvé un haut niveau depuis son transfert cette année aux Melbourne Rebels où il forme une bonne charnière avec le demi de mêlée des Wallabies Will Genia. Autres grands absents du groupe, le talonneur Tatafu Polota-Nau, le 2e ligne Ned Hanigan et l'arrière James O'Connor. Ce dernier, âgé de 29 ans, a quitté cette semaine son club anglais de Sale pour signer avec la Fédération australienne (RA) et ainsi redevenir sélectionnable. La RA avait déchiré son contrat en 2013 car, ivre, il n'avait pu embarquer pour un vol entre Perth et Bali.

En revanche, le talonneur Tolu Latu a été appelé malgré son arrestation pour conduite en état d'ivresse en mai. A la mêlée, pour épauler Genia et Joe Powell, Nic White a été préféré à l'expérimenté Phipps. White retrouve les Wallabies pour la première fois depuis 2015. Profitant des absences sur blessure de David Pocock, Adam Coleman et Pete Samu, trois joueurs pourraient faire leurs débuts avec les Wallabies en 3e ligne: Isi Naisarani, Liam Wright et Rob Valetini.

Les 34 Australiens retenus pour le match contre l'Afrique du sud le 20 juillet :

Avants (19) : Allan Alaalatoa, Rory Arnold, Jack Dempsey, Folau Fainga'a, Michael Hooper (cap), Luke Jones, Sekope Kepu, Tolu Latu, Isi Naisarani, Tom Robertson, Izack Rodda, Rob Simmons, Lukhan Salakaia-Loto, Scott Sio, James Slipper, Taniela Tupou, Jordan Uelese, Rob Valetini, Liam Wright

Arrières (15) : Adam Ashley-Cooper, Tom Banks, Kurtley Beale, Bernard Foley, Will Genia, Dane Haylett-Petty, Reece Hodge, Samu Kerevi, Marika Koroibete, Tevita Kuridrani, Christian Lealiifano, Jack Maddocks, Joe Powell, Matt Toomua, Nic White