"Les puissances du rugby de l'hémisphère sud ont reconnu la nécessité d'un changement en ces temps difficiles et se sont engagées pour un avenir international du rugby jusqu'en 2030", affirme l'organisme dans un communiqué. "Les membres que sont l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'engagent pour le Championship et la poursuite de son évolution". "Le renouvellement de l'engagement des quatre fédérations sur l'avenir à long terme du tournoi international est un départ important tandis que nous prenons une nouvelle direction à la fois pour les fédérations et l'organisation pour les années qui viennent", a dit le patron de la Sanzaar, Andy Marinos, cité dans le communiqué.

Mi-octobre, les Sud-Africains, tenants du titre du tournoi, avaient décidé de se retirer de la compétition en 2020 (31 octobre-12 décembre) en raison des incertitudes et contraintes liées au coronavirus. Les Springboks, sevrés de match depuis leur victoire à la Coupe du monde au Japon en 2019, ont pointé les restrictions imposées pour les voyages par les gouvernements, la santé de leurs joueurs et des interrogations quant à la sécurité. Auparavant appelé Tri-Nations, le Rugby Championship avait été créé en 2012 lorsque l'Argentine avait rejoint la compétition. Prévu initialement en août, le tournoi avait été reporté à l'automne du fait de la pandémie de Covid-19.