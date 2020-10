Le temps presse puisque les Springboks devront s’envoler dans moins d’une semaine pour pouvoir respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement australien mais aussi pour effectuer un minimum de préparation avant le début de la compétition. Or, c’est ce point que Jake White, l’ancien entraîneur des Springboks et de Montpellier a soulevé lors d’une conférence de presse, après la victoire de son équipe des Blue Bulls sur les Griquas, le week-end dernier en championnat des provinces.

Pour lui : "Si j’étais entraîneur des Springboks, je demanderai à la fédération de ne pas participer au Rugby Championship cette année parce que les préparations ont été particulièrement inégales. Les Springboks qui sont restés en Afrique du Sud, par exemple, n’ont disputé que deux rencontres pendant que les Néo-Zélandais et les Australiens ont pu se préparer lors de compétitions comme le Super rugby Atearoa néo-zélandais et sa version australienne pour les Wallabies et que les deux pays sortent tout juste de la Bledisloe Cup. Je pense que le Rugby Championship cette année serait déséquilibré."

L’ancien coach a ajouté qu’il comprenait l’envie des joueurs mais aussi les enjeux économiques qui accompagnent cette participation (l’Afrique du Sud pourrait toucher jusqu’à 15 millions d’euros si elle disputait le Rugby Championship, de la part des différents sponsors et des droits télés). Les Springboks, champions du monde et vainqueurs du dernier Rugby Championship, n'ont plus que quelques jours pour prendre leur décision.