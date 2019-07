A seulement 23 ans, Herschel Jantjies honorait sa première sélection et sa première titularisation avec l'Afrique du Sud. Pas de quoi impressionner le demi de mêlée de poche des Stormers (1m67, 75 kilos). Ce dernier était, de plus, bien entouré avec à l'ouverture, Elton Jantjies (29 ans). Les deux joueurs se sont trouvés sans aucun problème tout le long de la partie avec une belle capacité à dynamiser un jeu léché entre puissance et vitesse.

Rugby Championship - Elton Jantjies et Erschel Jantjies (Afrique du Sud)Other Agency

Complètement décomplexé, Herschel va même inscrire deux essais. Le premier, entre les perches, suite à un turnover bien réalisé, par les avants d'abord et formidablement bien conclu par les trois quarts ensuite. La belle course de S'busiso Nkosi, auteur d'une partie plutôt convenable dans l'ensemble (avec une deuxième mi-temps plus à son avantage que la première), lui remettait la balle à l'intérieur pour le plus grand plaisir du néo capé. Le second, suite à un coup de filou et une course en solitaire au bord de la touche, comme un grand.

Le pari de Rassie Erasmus d’aligner ce numéro 9, pour ce match là en tout cas, est une réussite. Herschel aura été serein sur tous ses dégagements de camp, signe qu'il a les épaules pour voir plus loin en équipe nationale. Le coach sud-africain a même déclaré plus tôt dans la semaine que le jeune joueur avait tout pour devenir le plus grand demi de mêlée de l'histoire de la nation arc-en-ciel. Pour cela, les avants devaient faire le boulot pour protéger le "petit" et lui donner toutes les cartes pour s'épanouir au niveau international, ce qui a été le cas aujourd'hui. A voir s'il peut garder ce niveau sur les prochains matches.