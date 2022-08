Jamais les Wallabies n'avaient perdu aussi largement contre l'Argentine dans leur histoire. A l'Estadio del Bicentenario de San Juan, tout est allé trop vite pour eux samedi dernier. Devancés au score à la pause, les partenaires de Nic White ont été totalement emportés par la vitesse de jeu de leurs adversaires durant les quarante dernières minutes. Le score, proche d'une cinquantaine de points en faveur des locaux (48-17), est sans appel. Si la défaite fait tâche après le joli coup réalisé par les Australiens à Mendoza lors de la première journée du Rugby Championship (victoire 26-41, N.D.L.R), elle déstabilise surtout un groupe affecté par les absences de Quade Cooper, Samu Kerevi ou Michael Hooper. Outre le fait que les Australiens ne s'étaient plus inclinés contre les Pumas depuis 2018, leur revers en Argentine a illustré des lacunes inquiétantes en défense à l'image des sept essais inscrits par leurs adversaires. Parfois apathiques, ils ont connu des moments de rupture, encaissant par deux fois deux essais en cinq minutes, au début et à la fin de la rencontre.

"Ce n'est pas comme ça qu'on gagnera le respect"

Après la défaite, Dave Rennie, sélectionneur des Wallabies, s'est montré particulièrement déçu par la prestation de ses joueurs, comme le rapporte la fédération australienne de rugby : "C'est une énorme déception. Nous avons encaissé quatre essais à la suite de coups de pied et nous avons été dominés dans les zones de collision. Nous avons eu plusieurs opportunités mais nous aurions dû être patients." Ses joueurs avaient notamment réagi à l'issue d'une entame de match ratée. Au bout de vingt minutes de jeu, ils avaient rattrapé partiellement leur retard et se retrouvaient à quatre petites longueurs des Argentins. L'affaire a ensuite tourné court et les Aussies ont été distancés au score. "Nous voulons gagner le respect de notre pays et ce n'est pas avec une performance comme celle-ci que nous le ferons" a déploré sèchement Rennie.

L'Australie, actuellement sixième au classement mondial, recevra l'Afrique du Sud à deux reprises, le 27 août et le 3 septembre. Les dernières confrontations entre les deux équipes tournent à l'avantage des Australiens qui avaient battu les Springboks l'an passé (28-26) avant de récidiver une semaine plus tard (30-17).

par Rayane BEYLY