Cheika espère mettre fin à la saga Folau, dont la Fédération a résilié le contrat après qu'il a tenu des propos homophobes, en plaçant sa confiance en Banks, un joueur très offensif âgé de 25 ans qui ne compte que trois capes internationales. Le sélectionneur a aussi donné une première chance au puissant N.8 Isi Naisarani et au pilier Harry Johnson-Holmes, qui débutera toutefois sur le banc des Wallabies. Mais le technicien a également puisé dans la passé pour bâtir une sélection qui présente pas moins de dix changements par rapport à la dernière sortie des Wallabies marquée par une défaite (37-18) face à l'Angleterre en novembre à Twickenham.

Ainsi, le pilier James Slipper jouera son premier match international depuis 2016 et le demi de mêlée Nic White sa première apparition depuis 2015, alors que Tevita Kuridrani et Samu Kerevi n'ont plus oeuvré ensemble au centre à ce niveau depuis 2017. Cheika a résisté à la tentation de relancer James O'Connor, cinq jours seulement après que l'ancien "Bad Boy" aux 44 sélections eut signé un nouveau contrat avec la Fédération après six années de traversée du désert en sélection. "Nous voulons vraiment commencer à créer une dynamique en vue de nos objectifs de 2019", a déclaré Cheika, qui n'a que deux mois pour relancer des Wallabies moribonds en vue de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 octobre).

Selon le coach, ses joueurs "sont impatients de rejouer à l'Ellis Park où nos Wallabies n'ont pas joué depuis un moment". Leur dernière victoire dans ce stade remonte à 1963 et ils y ont perdu lors de leur six dernières apparitions. La dernière victoire du XV d'Australie en Afrique du Sud remonte à 2011 à Durban. Les Wallabies ont également arraché un nul 27-27 en 2017 à Bloemfontein.

"On sait qu'on est en position de gros outsider mais la plupart des joueurs viennent avec trois grosses semaines de préparation", a assuré Cheika. "Ils sont donc impatients de se lancer dans la bataille".

L'équipe d'Australie qui affrontera l'Afrique du Sud

Le XV de départ : Banks - Haylett-Petty, Kuridrani, Kerevi, Hodge - (o) Foley, (m) White - Hooper (cap), Naisarani, Salakaia-Loto - Arnold, Rodda - Kepu, Fainga'a, Slipper.

Les remplaçants : Uelese, Johnson-Holmes, Tupou, Simmons, Dempsey, Genia, To'omua, Beale.