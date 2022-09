Suite à une blessure à la jambe contractée avec le Racing 92, Kurtley Beale n'a plus été sélectionné avec l'Australie depuis une courte défaite contre le pays de Galles (29-28) en novembre 2021. Avec deux victoires pour autant de défaites depuis le début de la compétition, l'Australie figure aujourd'hui à la troisième place du Rugby Championship, à égalité de points avec l'Afrique du Sud et l'Argentine. Dave Rennie et son staff misent sur l'expérience de l'ancien Ciel et Blanc pour remporter ces deux derniers matchs, décisifs dans la course au podium.