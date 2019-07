Crée en 1996, le Tri Nations voyait d'abord évoluer les trois équipes historiques de l'hémisphère sud, La Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud. Des matches épiques où les Néo-zélandais ne sont arrivés troisième qu'à deux reprises, en 1998 et 2004. Des erreurs de parcours tant les autres éditions les Blacks ont semblé au dessus de la mêlée. Quatre fois second en 2000, 2001, 2009 et 2011. Pour le reste rien ne semblait leur résister.

En 2012, l'Argentine faisait son apparition suite à ses très bons résultats lors des Coupes du monde 2007 (troisième) et 2011 (quart de finaliste). Un baptême du feu pour sud Américains qui pour l'instant n'ont pas fait mieux que la troisième place (en 2015). Mais les hommes de Ledesma ne font que progresser et la saison exceptionnelle des Jaguares, défaite en finale de Super Rugby face aux Crusaders 19-3, ne font que démontrer la montée en puissance du groupe argentin. Il faudra compter sur eux pour le Rugby Championship d'abord mais surtout la Coupe du monde en septembre, où ils se retrouveront dans la poule de la mort avec l'Angleterre et la France.

Depuis 2012 et cette transformation de Tri-nations en Rugby Championship, la Nouvelle Zélande domine de long en large les débats. Sur les sept années, les Blacks ont remporté six fois la compétition avec un seul faux pas en 2015 où l’Australie avait remporté le trophée.

Classement depuis 2012 :

2012 : Nouvelle-Zélande - Australie - Afrique du Sud - Argentine

2013 : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud - Australie - Argentine

2014 : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud - Australie - Argentine

2015 : Australie - Nouvelle-Zélande - Argentine - Afrique du Sud

2016 : Nouvelle-Zélande - Australie - Afrique du Sud - Argentine

2017 : Nouvelle-Zélande - Australie - Afrique du Sud - Argentine

2018 : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud - Australie - Argentine