Les All Blacks misent sur l'entraînement mental pour éviter une troisième défaite de rang

"Nous nous sommes beaucoup concentrés là-dessus à l'entraînement, en mettant les joueurs sous pression", a-t-il affirmé, attribuant les récentes déconvenues à l'indiscipline des joueurs. Lors des défaites contre l'Australie (24-22 le 7 novembre) puis l'Argentine (25-15 le 14 novembre), les triples champions du monde ont concédé pas moins de 26 pénalités. "Fozzie (le sélectionneur Ian Foster, NDLR) a travaillé dur pour proposer des exercices créatifs, lors desquels les joueurs pourraient être un peu excédés par certaines de ses décisions, en particulier sur l'arbitrage", a expliqué Plumtree.

Selon l'ouvreur (ou arrière) Beauden Barrett, le XV océanien a pris conscience du problème et travaille à le résoudre. "C'est comme une compétence ou un entraînement physique: nous devons aussi entraîner notre cerveau", a-t-il déclaré. "Tout commence par la discipline, tout commence au niveau individuel", a encore estimé Barrett. "Nous voulons finir fort cette compétition et conclure notre année en beauté", a-t-il ajouté, alors que les All Blacks peuvent encore gagner le Rugby Championship pour autant qu'ils signent une large victoire contre l'Argentine. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, s'est retirée avant le début de la compétition, en raison des contraintes et incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.