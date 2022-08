"Tawera a apporté beaucoup à La Rochelle, c'est donc là que réside son avenir". Dave Rennie est resté ferme sur ses positions. Plus tôt dans la semaine, Tawera Kerr-Barlow avait émis le souhait de jouer pour l’Australie, grâce à la nouvelle règle de World Rugby. Le demi de mêlée avait notamment déclaré être "disponible pour les Wallabies". À quelques jours de la troisième journée de Rugby Championship, où l’Australie affrontera l’Afrique du Sud, le sélectionneur des Wallabies a décidé de conforter ses demis de mêlée actuels tout en ne fermant pas la porte à TKB.

"Pour le moment, nous restons fidèles aux gars que nous avons. Pour être juste, nous avons trois excellents numéros 9 ici, et encore Ryan Lonergan derrière. Mais, comme nous l'avons vu cette année, les choses peuvent changer rapidement. Donc je vais certainement rester en contact avec Tawera…" Celui qui a porté le maillot des All Blacks à vingt-sept reprises a également fait réagir Ian Foster, l’entraîneur de la Nouvelle-Zélande.

Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle)Icon Sport

Une règle "pas juste"

Vainqueur de la Coupe du monde 2015, Tawera Kerr-Barlow a laissé un souvenir impérissable au pays du long nuage blanc. L’ancien joueur des Waikato Chiefs avait mis entre parenthèses sa carrière en noir le 11 décembre 2017, face au XV de France. Cinq ans plus tard, l’opportunité d’un changement de nation fait grincer des dents Ian Foster. "Je ne trouve pas cela juste, mais les règles sont les règles, et il est éligible" souligne le sélectionneur néo-zélandais. "Tout ce que je sais, c'est la beauté qu'il a apportée au camp des All Blacks, c'est une personne de qualité et un joueur de rugby de qualité, donc il n'y a pas de jugement à avoir sur cette décision".

Légendaire soldat de la Nouvelle-Zélande, Sam Whitelock s’est montré plus ouvert à cette décision : "Ma première pensée était de le laisser jouer. Ça va juste ajouter de la motivation pour nous de jouer contre lui" ajoutait le deuxième ligne déjà motivé à l’idée de retrouver, un jour, Kerr-Barlow sous le maillot doré.