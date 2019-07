Au poste d’ouvreur, l’Afrique du Sud a ce qu’on appelle communément un problème de riches. Avec Elton Jantjies et Handré Pollard, les Springboks bénéficient de deux joueurs de niveau international, ce que bien d’autres nations peuvent leur envier. Mais aujourd’hui, c’est bien le second qui a une longueur d’avance. Et pour preuve : c’est bien Handré Pollard qui a rejoint la Nouvelle-Zélande avec une partie des cadres du groupe (Steven Kitshoff, Cheslin Kolbe, Malcolm Marx et Willie le Roux pour ne citer qu’eux) en vue du choc de samedi prochain à Wellington.

Elton Jantjies, lui, portera donc le n°10 face à l’Australie au sein d’une équipe remaniée guidée par le néo-capitaine Eben Etzebeth. Un signal clair : il part avec une longueur de retard face à Pollard dans l’esprit du staff des Springboks et s’il veut prétendre à une place de n°1 au Japon, il devra se montrer très convaincant dès ce samedi puis lors des deux derniers matches lors de ses entrées en jeu.

Plus âgé mais moins expérimenté avec les Boks

Du côté des chiffres : la tendance est claire. Handré Pollard compte, à seulement 25 ans, 39 sélections avec les Boks et une Coupe du monde en tant que titulaire. Elton Jantjies, bientôt 29 ans, compte six sélections de moins que son concurrent direct et n’était pas de l’aventure en Angleterre en 2015, pour disputer la Coupe du monde. La saison dernière, Handré Pollard a été titularisé à cinq reprises en six matches de Rugby Championship quand Elton Jantjies ne l’a été qu’une seule fois.

Handre Pollard (Afrique du Sud) contre l'ArgentineIcon Sport

Aujourd’hui, Handré Pollard donne un nouveau virage à sa carrière. Après six saisons passées en Super Rugby avec la franchise des Bulls, il rejoindra la France après la Coupe du monde, où il portera les couleurs de Montpellier jusqu’en 2022. Si cet éloignement de l’Afrique du Sud ne le prive pas de la sélection, il pourrait cependant laisser plus de place à Elton Jantjies, joueur des Lions en Super Rugby.

Mais pour espérer inverser la tendance dès la Coupe du monde à venir, Elton Jantjies va devoir convaincre cet été sur le terrain. D’abord face aux Wallabies, puis probablement lors du deuxième déplacement des Springboks en Argentine, le 10 août prochain. La sentence sera connue dès l’entrée en lice des doubles champions du monde au Japon : ils débuteront face aux All Blacks dans le choc pour la première place de leur groupe B. On saura alors qui est l’élu de Rassie Erasmus et de son staff.

Par Clément Argoud