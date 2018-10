Four Nations - Les Pumas pour terminer en beauté

L'Argentine n'a jamais réussi à gagner plus de deux rencontres dans le Rugby Championship depuis son introduction dans le Four Nations en 2012. Avec des victoires contre l'Afrique du Sud à Mendoza 32-19 et en Australie 23 - 19, les Pumas s'affirment et montent en puissance à un peu moins d'un an de la Coupe du Monde au Japon. Un mondial qui débutera très fort pour la neuvième nation à l'IRB qui affrontera dès les phases de poules l’équipe de France et le XV de la Rose. C'est donc aussi un message fort que les joueurs de Ledesma devront envoyer dimanche soir face à l'Australie. Des Wallabies qui veulent sauver l'honneur et effacer leur défaite à domicile face à ces mêmes Pumas.

Les joueurs de Mario Ledesma, fraîchement nommé à la tête du squad argentin, veulent donc frapper un grand coup dans la nuit de samedi à dimanche (00h40) à Salta en disposant de Wallabies très inquiétants. Côté groupe seulement 3 changements ont été effectués par l'ancien pilier de l'ASM Clermont-Auvergne. Ramiro Moyano fait son retour tandis que Santiago Grondona et Manuel Montero remplacent respectivement Tomás Lezana et Matías Osadczuk.

La compo de l'Argentine :

Le XV de départ : 15. E. Boffelli, 14. M. Moroni, 13. M. Orlando, 12. J. De La Fuente, 11. R; Moyano, 10. N. Sanchez, 9. G. Bertranou, 8. J. Ortega Desio, 7. M. Kremer, 6. P. Matera, 5. T. Lavanini, 4. G. Petti, 3. R. Herrera, 2. (c) A. Creevy, 1. N. Tetaz Chaparro

Les remplaçants : 16. J. Montoya, 17. S. Garcia Botta, 18. S. Medrano, 19. M. Alemanno, 20. J.M. Leguizamon, 21. T Cubelli, 22. S. Gonzalez Iglesias, 23. S Cancelliere