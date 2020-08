Florian Grill dévoile sa liste pour les élections à la FFR

Plus surprenant, on retrouve le nom de l'ancien troisième ligne de l'Usap Sylvain Deroeux, également président de Provale (2006-2010) et directeur général de l'Usap (2011-2017). Qui plus est, Deroeux figure en bonne position dans la liste, à la neuvième place. L'ancien deuxième ligne international Julien Pierre (27 sélections) s'engage également aux côtés de Florian Grill, en dix-neuvième position ainsi que Didier Mené, ancien patron des arbitres et écarté par Bernard Laporte à sa prise de fonctions.