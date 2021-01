Fischer partenaire d'entraînement des Bleus, des U20 victorieux... Les 5 infos de ce week-end

Fischer partenaire d'entraînement des Bleus

L'info est sortie dans la journée de samedi, peu avant le match de Clermont à Bordeaux. En effet, le quotidien La Montagne a annoncé que le troisième ligne auvergnat Alexandre Fischer sera partenaire d'entraînement du XV de France en vu de préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Une information qui a été confirmé par le manager des Jaunards Franck Azéma qui a dit que Fischer sera à Marcoussis les trois premiers jours de la semaine et reviendra en club le jeudi. Fischer rejoint le montois Léo Coly et le columérin Wael Ponpon comme partenaire d'entraînement.

Les U20 Développement vainqueurs de l'Italie in extremis

Quelle victoire de la part des Français U20 Développement ce samedi à Bastia contre l'Italie. Et pourtant, les jeunes Bleus ont été dominés au score durant quasiment l'Intégralité de la rencontre, en témoigne le score à la pause qui était de 10-5 en faveur des Transalpins. Alors qu'ils perdaient 24-15 à 10 minutes de la fin, les partenaire de Tanguy Ménoret ou encore Théo Idjellidaine l'ont emporté à la 87 grâce à un drop salvateur du Toulousain Edgar Retière, le frère du Rochelais Arthur.

La Rochelle a pu reprendre les entraînements

C'est une nouvelle qu'attendait depuis une petit moment le Stade rochelais. Privés d'entraînements depuis une dizaine de jours suite à plusieurs cas positifs à la Covid-19 que ce soit dans l'effectif professionnel ou espoir, les Maritimes ont enfin pu reprendre leur activité. En effet, les tests RT-PCR effectués ce samedi matin n'ont revélé qu'un seul cas positif, concernant un joueur de l'équipe espoir. Les Rochelais, sur le podium du championnat de Top 14 peuvent donc préparer leur rencontre de vendredi face à Bayonne au stade Marcel-Deflandre en toute sérénité. En revanche, les espoirs restent en isolement jusqu'à jeudi.

Un partenariat Stade français - Stormers ?

Alors que les franchises sud-africaines se rapprochent de l'Europe, en témoigne leur future participation en Pro 14, la franchise des Stormers, celle où évoluent actuellement Siya Kolisi ou encore Herschel Jantjies, serait en passe de signer un partenariat avec un club français : le Stade français. Ce partenariat permettrait principalement deux choses. D'abord, une entente entre les staffs techniques des deux équipes mais aussi entre les centres de formations pour pourquoi des échanges de joueurs. Le deuxième point porte sur le fait que les Tormers pourraient jouer des matchs de Pro 14 au Stade Jean-Bouin au lieu de retourner en Afrique du Sud.

Pour leur retour sur les terrains, les Saracens perdent

Alors qu'ils s'apprêtent à disputer la deuxième division anglaise, les Saracens, multiples champions d'Angleterre et triple champion d'Europe, effectuaient leur retour à la compétition ce samedi. Les Sarries ont affronté les Ealing Trailfinders dans la Trailfinders Challenge Cup, un tournoi de présaison disputé à trois avec également le club de Doncaster. Et les coéquipiers de Billy Vunipola, titulaire au coup d'envoi, comme le champion du monde et pilier sud-africain Vincent Koch, ont chuté d'un tout petit point 27-26. Les Saracens affronteront Doncaster samedi prochain.