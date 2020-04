Fin des championnats, la décision des montées en Pro D2 reportée... Les 5 infos de ce mardi ☕

Laporte annonce "un risque fort" de fin des championnats

Ce mardi en réunion exceptionnelle, où l'on trouvait les 30 présidents du rugby professionnel (Top 14 et Pro D2), des dirigeants de la LNR ainsi que les membres du premier cercle de la FFR, Bernard Laporte s'est appuyé sur les dernières recommandations World Rugby pour prévenir les clubs professionnels d'un "risque très fort" de devoir mettre un terme définitif aux saisons de Top 14 et Pro D2 2019-2020. "Je voudrais vous faire part des informations que je tiens de mes réunions à World Rugby. L'une des hypothèses de reprise, la pire, convient en effet d'un retour à la normale à janvier 2021. Il y a donc un risque fort pour que vous ne puissiez pas reprendre la compétition. Préparez-y vous."

FFR - Bernard LaporteIcon Sport

FFR : le reponsable des épreuves claque la porte

Les dernières annonces concernant le futur des championnats de rugby amateurs auront eu raison de la patience de son responsable à la FFR, Olivier Allegret. Celui-ci a annoncé, à travers un communiqué diffusé par mail ce week-end aux clubs amateurs concernés par les différentes refontes, qu'il ne souhaitait plus travailler avec la FFR. Il dénonce entre autres la mise en place d'une commission exceptionnelle des épreuves qui a décidé d'une organisation qu'il qualifie de "n'importe quoi", en lieu et place de la commission des épreuves traditionnelle qu'il présidait et qui jusqu'ici était en charge de ces dossiers.

L'EPCR répond à Laporte pour la création de la Coupe du monde des clubs

Après la sortie de Bernard Laporte qui déclarait être pour la création d'un Mondial des clubs remplaçant les Coupes d'Europe, l'EPCR a répondu au président de la FFR. "Des discussions ont déjà été entamées de manière officielle entre l’EPCR et ses actionnaires à propos d’un tournoi mondial de clubs qui pourrait compléter la Champions Cup et la Challenge Cup et qui pourrait avoir lieu une fois tous les quatre ans. [...] L’EPCR estime qu’il n’est pas approprié de mettre en avant de telles discussions alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 continue."

Vague de prolongations chez les Cheetahs

La province sud-africaine des Cheetahs a enregistré les prolongations des piliers Aranos Coetzee et Charles Marais, et des troisième ligne Junior Pokomela et Aidon Davis jusqu’en 2022. L'arrière Marnus van der Merwe est quant à lui désormais lié au club jusqu’en octobre 2023, tandis que le demi de mêlée international américain Ruben de Haas a prolongé d’une année, jusqu’en 2021.

La décision sur les montées en Pro D2 reportée à fin avril

La Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ont décidé de repousser leur décision concernant les montées de la Fédérale 1 vers la Pro D2 à fin avril, ont annoncé les deux instances mardi dans un communiqué commun. Réunies dans la journée, FFR et LNR, ainsi que l'ensemble des présidents des clubs professionnels, ont décidé d'attendre "l'évolution des conditions sanitaires et les mesures gouvernementales", expliquent-elles. "La décision se prendra à l'unisson et en connaissance des périodes de reprise réelle des activités sportives et des conditions de rassemblement", ajoute le communiqué.