Fin de saison pour Heguy, Botitu prolonge... Ce qu'il ne fallait pas manquer jeudi

Botitu poursuit l'aventure dans le Tarn

Le trois-quarts centre fidjien Vilimoni Botitu prolonge l'aventure castraise jusqu'en 2023. Auteur de trois essais cette saison (dont un en Challenge Cup), Botitu fait partie des éléments incontournables de la ligne de trois-quarts du Castres Olympique.

Fin de saison pour Héguy

Victime de plusieurs fractures au visage lors du match contre l'UBB samedi dernier, le troisième ligne de l'Aviron Baptiste Heguy manquera la fin de saison, selon les informations de l'Équipe. Touché sur un plaquage, Heguy souffre de fractures au niveau de la pommette et du plancher orbital. Gaëtan Germain, également touché lors du même match, ne pourra pas disputer la rencontre contre Toulouse samedi (béquille).

Pas de nouveaux cas positifs à Colomiers

Alors que la rencontre de la dernière journée à Mont de Marsan est anulée à cause des 7 cas de Covid déclarés cette semaine à Colomiers, aucun nouveau cas n'a été recensé aujourd'hui. L'effectif avait été retesté ce mercredi matin. De nouveaux tests sont attendus samedi, ils pourraient définir de la tenue ou non du barrage contre Biarritz.

Fickou : "À quoi bon venir tous les jours dans un club qui veut vous libérer ?"

, le centre international Gaël Fickou est revenu sur son départ du Stade français pour e Racing 92. Il déclare : "Pendant le Tournoi des 6 Nations, mon agent m’a appelé pour me dire qu’il avait une mauvaise nouvelle : le Stade français souhaitait me libérer. [...] Je ne pensais pas que ça allait se faire aussi rapidement. J’ai été très surpris, sincèrement."

L'Écosse connaît son programme

L'Ecosse recevra successivement l'Australie, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et le Japon les 7, 13 et 20 novembre à Edimbourg dans le cadre des tests matchs de l'automne, a annoncé jeudi la fédération écossaise de rugby. La sélection japonaise, qui affrontera déjà les Lions britanniques et irlandais au stade de Murrayfield le 26 juin, effectuera donc un second déplacement à Edimbourg cette année.