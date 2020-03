Des championnats terminés, World Rugby prend des décisions... Voici les 5 infos de ce vendredi

Des compétitions anglaises terminées

À l’exception de la Premiership, les autres compétitions qui se jouent en Angleterre sont terminées. La fédération a annoncé la fin des coupes ou des ligues se déroulant sur le territoire. En ce qui concerne la Premiership, la fédération est actuellement en pourparler avec les hautes instances de la compétition pour décider la meilleure issue possible.

World Rugby prend des mesures contre le Coronavirus

Après avoir discuté avec les fédérations concernées, World Rugby a pris la décision de reporter plusieurs compétitions. Les étapes du Sevens Series qui devaient avoir lieu à Londres et à Paris sont finalement reportées pour le moment en septembre. L’étape du Sevens Series féminin est aussi reportée à une date ultérieure. La finale hommes du Sevens Challenge Series est également annulée et se jouera sur une autre période. Et enfin plusieurs tournois régionaux de qualification pour les Coupes du monde de rugby pour les éditions 2021 et 2023 sont elles aussi reportées.

L’Australie organise un nouveau tournoi

Le Super Rugby a beau être suspendu, le rugby australien lui ne s’arrête pas. La fédération Australienne a annoncé qu’un championnat domestique allait être mis en place. Cette solution arrive pour combler l’absence du Super Rugby. Elle engagera 5 nations du Sud. Les quatre équipes australiennes s’affronteront. Les Sunwolves qui sont situés au Japon ne pourront pas prendre part à cette nouvelle compétition. Ils seront donc remplacés par la province des Western Force.

Les salaires en baisse en Premiership

La Premiership a décidé de baisser les salaires des joueurs, selon nos confrères de la BBC plusieurs clubs envisagent des baisses de salaires à 25 % en raison de la suspension du championnat, cette décision a été actée jusqu’au 25 avril minimum.

Milner-Skudder ne viendra pas à Toulon

L’ailier All Black Nehe Milner-Skudder ne sera donc jamais Toulonnais. Selon nos informations le Néo-Zélandais ne jouera pas sous le maillot rouge et noir, suite à de nombreux échanges avec le club de la rade, les différents partis ont convenu que l’ailier ne rejoindrait finalement pas le RCT. Il s’était pourtant engagé jusqu’en 2022. Pour le remplacer, les Toulonnais souhaiteraient conserver Ramiro Moyano.