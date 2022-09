Le Racing 92 vient de révéler la décision de la commission médicale de la LNR interdisant à Virimi Vakatawa de poursuivre sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France. Âgé de 30 ans, le trois-quart centre comptabilise avec le XV de France pas moins de 32 sélections pour un total de 10 essais. Auteur de 50 essais sous la tunique ciel et blanche en Top 14, Champions Cup et Supersevens confondus, il y aura disputé en tout et pour tout 149 rencontres.

Pour clôturer leur saison 2022, les Barbarians français ont rendez-vous avec les Fidji au Stade Pierre-Mauroy le samedi 19 novembre prochain. Après leur voyage aux États-Unis et un périple achevé sur une défaite face aux USA (26-21), les "Baa-Baas" tenteront de finir leur saison sur une bonne note. La billetterie ouvre ce lundi à 14 heures.

Christian Wade, l’international anglais ayant fait une apparition dans l’effectif ciel et blanc lors d’une étape de Super Sevens, vient selon nos informations de s’engager au Racing 92 jusqu’à la fin de la saison. L’Ecossais Duhan van der Merwe, lui, ne rejoindra pas le Racing 92.

Pour sa performance face à Montpellier, le troisième ligne maritime Grégory Alldritt remporte haut la main le titre d'Osar de la semaine decerné par la rédaction du Midi Olympique. Décortiquer ses statistiques personnelles s’avérait déjà un exercice qui donne constamment le tournis. Mais là, que dire. Cap’tain Alldritt sort de cette première journée de Top 14 avec une activité offensive ahurissante. Jugez plutôt, en trois chiffres : 127 mètres parcourus, 4 plaquages cassés, un essai ou presque (finalement transformé en essai de pénalité) et surtout, surtout, 25 ballons joués à la main.