Fickou au Racing pour la fin de saison, des reports en cascade en Top 14... Les 5 infos de ce jeudi

Fickou finira la saison au Racing

Selon les informations de nos confrères de RMC Sports, l’international français (63 sélections), qui devait initialement rejoindre le club francilien pour une durée de 4 ans à l’issue de la saison, retrouvera finalement les Ciel et Blanc bien plus tôt. Dès la semaine prochaine. Un coup rendu possible grâce à l’allongement de la période de mutations en avril (pour un joker médical ou un joueur supplémentaire). Le Racing 92 a également payé une indemnité de libération du joueur d’environ 350 000 euros.

Quatre reports en Top 14 ce week-end

Dès lundi, la LNR décidait de reporter Montpellier–Toulon, pour cause de plusieurs cas dans les rangs varois. Mercredi, c’était au tour d’Agen-UBB d’être plaqué par la Covid-19, avec deux Girondins, joueurs de première ligne, testés positifs. Cela déclenchant la mise en place du process de cas contacts à Bordeaux et, par voie de conséquence, dans les rangs du Racing 92, adversaire du week-end précédent... Jeudi matin, le derby francilien a été donc aussi menacé. La rencontre devait être 'l’affiche' du diffuseur Canal + du samedi soir, et a finalement était déprogrammé au profit d'un alléchant La Rochelle-Lyon. Jeudi soir, c'est la rencontre Clermont-Brive qui s'est ajouté à la longue liste...

Pro D2 : Pierre Klur suspendu 7 semaines pour ses insultes envers un arbitre

Le joueur de Montauban Pierre Klur a reçu une peine de 7 semaines de suspension, et manquera la fin de saison, après avoir perdu son sang-froid lors du match de Pro D2 face à Carcassonne. Expulsé pour une cathédrale, il avait violemment insulté l'arbitre : "Ferme ta g*****. Je n'en ai rien à f***** ! Je t’e****** ! Je t’e****** !"

Perpignan qualifié en demi-finale, Oyonnax fait un grand pas vers les phases finales

Ce jeudi, la rencontre de la 27e journée a vu le succès 19-14 des Perpignanais chez les Héraultais au stade Raoul-Barrière. Si le bonus défensif est pour l’ASBH, l’Usap valide déjà mathématiquement une place en demie à domicile avec ce succès. En ouverture, au terme d'un duel âpre et indiscipliné, Oyonnax est allé battre Nevers au Pré-Fleuri (15-20) en ouverture de cette 27ème journée de PRO D2. Un résultat à l'extérieur qui permet aux Oyomen de consolider leur place dans le top 6 et d'éloigner un concurrent direct à la qualification.

Des supporters virtuels dans les stades de Top 14 ce week-end

La LNR innove en ces temps de Covid-19, qui empêche les spectateurs de venir supporter leur équipe au stade, en créant les eFAN DAYS. La ligue a donc programmé plusieurs derbies et affichent en cette 21e journée, pour attirer du monde en ligne avec une grande animation participative. Le club qui accueillera le plus de supporters virtuels dans son stade remportera le défi. Pour s'inscrire et participer à ces affiches, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la LNR.