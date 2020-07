FFR : une assemblée générale "webdiffusée"

"À conditions exceptionnelles, assemblée exceptionnelle", explicitait entre deux réunions à propos de l’organisation de l’AG, le directeur général adjoint de France Rugby, Laurent Gabbanini, qui avec les équipes de la fédération travaillent d’arrache-pied pour que tout se passe au mieux. Car, cette 150e assemblée générale ordinaire sera une première car 100 % digitale. La FFR est passée par un prestataire reconnu, la société Lumi, spécialisé dans les votes électroniques, car parmi les résolutions importantes qui devront être ratifiées, compte bien sûr le budget annuel, qui chaque année fait office de baromètre sur la popularité du pouvoir en place. Un vote qui sera historique puisque l’on va battre le record de participants. Chaque président de club a reçu il y a dix jours par mail, la procédure pour s’inscrire au vote sur l’application Oval-e, qu’ils utilisent pour rentrer leurs licenciés ou les feuilles de match dématérialisé. Près de 70 % des clubs ont répondu tant et si bien que 75 % des voix pourront s’exprimer. De plus, il n’y a eu aucune procuration d’éditer. Donc chaque club votera en son nom. Tous pourront assister au débat, présentation effectuée et poser leur question à Bernard Laporte, mais aussi les autres intervenants qui seront réunis dans l’auditorium du CNR de Marcoussis, à savoir Serge Simon, le secrétaire général, Christian Dullin, le trésorier Alexandre Martinez, le président de la commission médicale, Jean-Pierre Guyonneau, Henri Mondino et Wanda Noury. Leurs interventions seront filmées par trois caméras, et la présentation Power-Point projetée sur la visioconférence.

Les résultats connus dans la foulée

Par ailleurs, la fédération a autorisé l’ensemble des membres du comité directeur à se connecter à l’AG en leur fournissant à chacun d’entre eux, un code d’accès individuel, même aux trois membres de l’opposition bien qu’ils ne soient pas président de club. Ils pourront comme n’importe quel membre actif de l’assemblée numérique, poser ou interpeller, Bernard Laporte et son équipe, en utilisant un onglet dédié à cet effet.

Enfin, Claude Atcher par l’intermédiaire d’un clip vidéo enregistré à l’avance, fera un point d’avancement sur l’organisation de la Coupe du monde 2023, qui doit se dérouler en France. L’AG est programmée pour samedi matin 9 heures, les votes seront ouverts douze heures auparavant afin que les territoires d’outre-mer puissent s’exprimer. Ce sera le dernier clic qui comptera (c’est-à-dire jusqu’à la clôture, un votant pourra changer d’avis). La procédure électorale sera terminée à l’issue de l’AG, et vote électronique oblige, on connaîtra dans la foulée les résultats.