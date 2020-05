FFR-LNR : lʼheure de la détente

Fallait-il sʼattendre à des étincelles au cours du COS (Conseil dʼOrientation Stratégique) prévu ce matin entre la FFR et la LNR, soit entre leurs présidents Bernard Laporte et Paul Goze, après le vote commun des présidents de clubs pros refusant à lʼunanimité les montées de deux clubs de Fédérale 1, pour lesquelles plaidait Laporte ? Sur le papier, peut-être. Reste que dans les faits, le ton du dialogue est resté des plus courtois et la réunion très rapide, le président de la FFR se contentant de prendre acte du vote des clubs professionnels. Lʼheure semble donc à la détente, après un début de semaine très tendu. En contrepartie, Bernard Laporte a demandé à ce quʼun courrier officiel soit rédigé par la LNR, dont il souhaite informer les clubs de Fédérale 1 après le prochain Bureau Fédéral, par souci de transparence.

On semble donc plus que jamais se diriger vers un statu quo au niveau professionnel, avec les trente mêmes clubs engagés aux mêmes niveaux pour la saison 2020-2021. Quant à la Fédérale 1, qui comptera 60 clubs la saison ? La tendance demeure toujours pour lʼheure à une formule "géographique", avec 5 poules de 12. À moins que la donne puisse encore évoluer dʼici le 15 mai, date à laquelle la FFR communiquera la formule exacte ainsi que la répartition des poules...