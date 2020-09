"En juillet 2020, les fédérations de rugby du monde entier ont exprimé un vote unanime. Word Rugby a pris la décision d’une extension de la fenêtre internationale couverte par la Règle 9 pour permettre la tenue des compétitions reportées du Tournoi des 6 Nations 2020, ainsi que de la tenue de l’Autumn Nations Cup 2020.

Cette décision, qui s’impose à toutes les fédérations et à toutes les ligues professionnelles du monde, implique la mise à disposition des joueurs internationaux français ou étrangers, par les clubs de rugby professionnel du 24 octobre au 05 décembre 2020. La FFR a pris acte de cette décision dès le mois de juillet, en précisant qu’elle devait se conformer à l’édiction de cette règle internationale. La FFR a réaffirmé vouloir, comme depuis le début du dossier, à engager des discussions dans le cadre de la règle 9 et dans celui de la Convention FFR – LNR. La LNR a déclaré, quant à elle, accepter 5 matchs au maximum.

Lors de la conciliation du lundi 21 septembre dernier, la FFR, par l’intermédiaire de son Président a fait des propositions constructives à la LNR, notamment : - Plafonner la sélection des Internationaux à 5 feuilles de match

- Remettre à disposition de son club pour la semaine complète les joueurs non-retenus

- Libérer l’ensemble du groupe pour la semaine du 7 novembre afin que les joueurs puissent évoluer dans leur Club

- Etablir une synergie intelligente entre les staffs notamment, pour qu’en cas de qualifications pour les finales de l’EPCR, ces joueurs ne soient pas retenus par le XV de France.

La FFR a proposé de rédiger ces engagements et de consolider la relation « productive et cohérente » établie entre le staff du XV de France et les staffs des Clubs fournisseurs d’Internationaux Français. Ces propositions sont donc rejetées par la LNR. La FFR en prend acte et ne peut que regretter cette posture incompréhensible et procédurière. La FFR observe que la LNR est la seule ligue professionnelle du monde à agir de la sorte envers World Rugby et envers sa fédération de tutelle. Il est tout aussi surprenant que la LNR accepte le calendrier international édicté par World Rugby uniquement pour les joueurs étrangers évoluant en Top 14, tout en le refusant pour les joueurs internationaux français. C’est une position difficilement compréhensible de nature à pénaliser notre équipe nationale."