FFR-LNR : la décision du Conseil d'Etat reportée à mercredi

Les dirigeants de la LNR et ceux de la FFR attendaient avec impatience ce lundi midi la décision du Conseil d'Etat sur le recours déposé par la Ligue, le jeudi 24 septembre. Pour rappel, cette dernière, représentant les clubs pros, s'oppose à la libération des internationaux pour six dates cet automne, ne voulant déroger à cinq, arguant de sa bonne foi puisque la convention initiale en prévoyait seulement trois.

Mais la plus haute juridiction administrative en France a annoncé avoir besoin de deux jours de plus pour statuer. Ainsi, il faudra attendre mercredi pour en savoir davantage. Et encore, le feuilleton est loin d'être terminé puisqu'une autre procédure est engagée près le tribunal administratif de Versailles.

Reste que la Ligue et la Fédération peuvent profiter de ce rab de quarante-huit heures pour reprendre les discussions et négocier un accord au consensus.